“Hayati Tehlikesi Var”: Cezaevindeki Ayşe Barım’ın Sağlık Raporu ile Tahliyesi İstendi

Sağlık sorunları yüzünden tahliye talebi üzerine İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi Barım’ı gerekli tetkiklerin yapılması için T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi’e sevk etti. Barım’ın tetkikleri ve incelenmesi 9 kişilik uzman hekim kurulu tarafından yapılarak 2 Temmuz tarihli sağlık raporu hazırlandı.

Barım’ın avukatları da raporu dayanak göstererek Barım’ın mahkemeden tahliyesini talep etti. Mahkemeye sunulan talepte “Alanında uzman 9 farklı hekimin oybirliği ile mutabık kalarak düzenlediği sağlık raporu müvekkilimizin ölüm riskini açıkça göstermektedir” ifadesi kullanıldı ve Barım’ın taşıdığı hayati tehlike şöyle anlatıldı:

“Artık mevzu müvekkilimizin sağlığının kötüleşmesinden öte, bu şartlar altında yaşama ihtimalinin ciddi anlamda tehlikede olmasıdır. Gelinen aşamada hayati risk taşıyan sağlık sorunlarının bir sonraki aşamasının bulunmadığını, her an ani bir durum ile karşı karşıya kalınabileceğini, o esnada hızlı ve yeterli müdahalede bulunulmadığı takdirde kalıcı hasarlara veya ölüme yol açabileceğini göstermektedir.”