“Hayati Tehlikesi Var”: Cezaevindeki Ayşe Barım’ın Sağlık Raporu ile Tahliyesi İstendi
Etki ajanlığı ve hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek iddialarıyla Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın avukatları sağlık problemleri nedeniyle tahliye talep etti. Mahkemeye sunulan talepte “Alanında uzman 9 farklı hekimin oybirliği ile mutabık kalarak düzenlediği sağlık raporu müvekkilimizin ölüm riskini açıkça göstermektedir” ifadesi kullanıldı.
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; Avukatlarının dilekçesinde 'Önemle belirtmek isteriz ki, müvekkilimizin ölüm riski taşıyan yalnızca bir hastalığı yoktur, birçok hastalığı vardır' ifadeleri de yer aldı.
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Geçtiğimiz Ocak ayında etki ajanlığı ve hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek iddialarıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın avukatları tahliye talebinde bulundu.
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Dilekçede beyindeki anevrizmanın oluşturabileceği ve ölüme kadar uzanabilecek sonuçlar şöyle açıklanıyor:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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