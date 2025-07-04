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“Hayati Tehlikesi Var”: Cezaevindeki Ayşe Barım’ın Sağlık Raporu ile Tahliyesi İstendi

“Hayati Tehlikesi Var”: Cezaevindeki Ayşe Barım’ın Sağlık Raporu ile Tahliyesi İstendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 14:50

Etki ajanlığı ve hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek iddialarıyla Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın avukatları sağlık problemleri nedeniyle tahliye talep etti. Mahkemeye sunulan talepte “Alanında uzman 9 farklı hekimin oybirliği ile mutabık kalarak düzenlediği sağlık raporu müvekkilimizin ölüm riskini açıkça göstermektedir” ifadesi kullanıldı. 

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; Avukatlarının dilekçesinde 'Önemle belirtmek isteriz ki, müvekkilimizin ölüm riski taşıyan yalnızca bir hastalığı yoktur, birçok hastalığı vardır' ifadeleri de yer aldı.

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Geçtiğimiz Ocak ayında etki ajanlığı ve hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek iddialarıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın avukatları tahliye talebinde bulundu.

Geçtiğimiz Ocak ayında etki ajanlığı ve hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek iddialarıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın avukatları tahliye talebinde bulundu.

Sağlık sorunları yüzünden tahliye talebi üzerine İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi Barım’ı gerekli tetkiklerin yapılması için T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi’e sevk etti. Barım’ın tetkikleri ve incelenmesi 9 kişilik uzman hekim kurulu tarafından yapılarak 2 Temmuz tarihli sağlık raporu hazırlandı.

Barım’ın avukatları da raporu dayanak göstererek Barım’ın mahkemeden tahliyesini talep etti. Mahkemeye sunulan talepte “Alanında uzman 9 farklı hekimin oybirliği ile mutabık kalarak düzenlediği sağlık raporu müvekkilimizin ölüm riskini açıkça göstermektedir” ifadesi kullanıldı ve Barım’ın taşıdığı hayati tehlike şöyle anlatıldı: 

“Artık mevzu müvekkilimizin sağlığının kötüleşmesinden öte, bu şartlar altında yaşama ihtimalinin ciddi anlamda tehlikede olmasıdır. Gelinen aşamada hayati risk taşıyan sağlık sorunlarının bir sonraki aşamasının bulunmadığını, her an ani bir durum ile karşı karşıya kalınabileceğini, o esnada hızlı ve yeterli müdahalede bulunulmadığı takdirde kalıcı hasarlara veya ölüme yol açabileceğini göstermektedir.”

Dilekçede beyindeki anevrizmanın oluşturabileceği ve ölüme kadar uzanabilecek sonuçlar şöyle açıklanıyor:

Dilekçede beyindeki anevrizmanın oluşturabileceği ve ölüme kadar uzanabilecek sonuçlar şöyle açıklanıyor:

“Anevrizma kan damarının duvarında patlamak üzere olan anormal bir çıkıntı veya balonlaşmadır. Anevrizmalı bir beyinde beyin kanaması riski daima bulunmakta olup her an patlayarak ölümcül sonuçlara yol açabilecek komplikasyonları mevcuttur. Patlaması halinde ise müdahalesi oldukça zor olup beyin kanaması ile ya felce ya da ölüme sebep olmaktadır. Müvekkilimize daha önce 2 adet anevrizmaya müdahale edilerek stent yerleştirilmiştir. Takiplerinde yapılan -beyin manyetik rezonans anjiografide MCA- ayrımında yeni bir anevrizmatik oluşum saptandığı bu anevrizmaya yönelik bir tedavinin uygulanmadığı raporda açık olarak yazılmış, anevrizmanın beyin ana damarında konumlandığı belirtilerek ani bir durum karşısında hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır. Cezaevi koşullarında ise böyle bir sağlık sorunu için yeterli ve hızlı müdahale imkânı bulunmadığı ortadadır. Anevrizmanın hiçbir şekilde kendiliğinden geçmesi, küçülmesi ya da ilaç tedavisiyle kontrol altına alınması gibi bir durum söz konusu olmadığından patlayıp beyin kanamasına yol açmadan önce bu konuda girişimsel ve tecrübeli bir beyin cerrahı/nörolog tarafından takibi yapılarak açık veya kapalı cerrahi yöntemlerle müdahale edilmesi gerekmektedir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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