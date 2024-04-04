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4 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

4 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.04.2024 - 08:14

4 Nisan Perşembe günü ekranlarda hangi dizilerin ve programların yer alacağı seyircinin oldukça merak ettiği konular arasında. Bayramda yayınlanmayacak olan dizilerin yayın arasına girmeden hemen önce yeni bölümlerini yakından takip ediyorlar. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Nisan Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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4 Nisan Perşembe TRT1 Yayın Akışı

4 Nisan Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 06:00 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Bir Sevdadır

  • 16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 18:10 Ramazan Sevinci

  • 19:40 Ana Haber

  • 20:10 İddiaların Aksine

  • 20:20 Kül Masalı

  • 23:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 03:50 Sahur Bereketi

4 Nisan Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

4 Nisan Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Güzel Günler

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Güldür Güldür Show

4 Nisan Perşembe ATV Yayın Akışı

4 Nisan Perşembe ATV Yayın Akışı

4 Nisan Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

4 Nisan Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Hudutsuz Sevda

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

  • 00:15 Gaddar

  • 02:45 Kefaret

  • 04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

4 Nisan Perşembe Kanal D Yayın Akışı

4 Nisan Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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4 Nisan Perşembe STAR TV Yayın Akışı

4 Nisan Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

  • 00:15 Yalı Çapkını

  • 02:30 Aramızda Kalsın

  • 03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

4 Nisan Perşembe TV8 Yayın Akışı

4 Nisan Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

  • 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

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