4 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

4 Nisan Perşembe günü ekranlarda hangi dizilerin ve programların yer alacağı seyircinin oldukça merak ettiği konular arasında. Bayramda yayınlanmayacak olan dizilerin yayın arasına girmeden hemen önce yeni bölümlerini yakından takip ediyorlar. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Nisan Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...