4 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Genç yaşında oynadığı yapımlarla yıldızını epey parlatan Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan mastürbasyon sahnesiyle uzun bir süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda oyunculuğa dair yaptığı açıklamalarla akıllara bir kez daha o sahneyi getirdi.
2. Magazin camiasının gözde çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ya kalpleri eritiyor ya da gülmekten karnımıza ağrılar sokuyor! Oynadığı her rolde bayılınca gerçek hayatta da bu tarz baygınlıklar yaşamaya başladığını söyleyen Hazal Kaya ve eşi Ali Atay'ın bu duruma tepkisi izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi!
3. 3 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen gençlik festivali büyük ilgi gördü. Pek çok ünlü ismin sahne aldığı gecede Demet Akalın da hayranlarıyla buluştu. Sahnedeki süresinin kısaltılmasından yakınan ünlü şarkıcının "yeni yetmeler" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.
4. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümünden bu yana dikkatleri üzerine toplamayı başaran yapımlardan biri oldu. Dizide "Nesrin" karakterine hayat veren İclal Aydın'ın performansı da çok beğeniliyordu. Snob Magazin'in haberine göre, bir kitap fuarına katılan İclal Aydın Üç Kız Kardeş'ten neden ayrıldığını açıkladı.
5. Hande Erçel'den sonra eski çapkınlığından eser kalmayan Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi şimdilerin ünlü F1 sürücüsü Carlos Sainz’ın kız arkadaşı çıktı.
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6. Geçtiğimiz ay yeni filmi Lisa Frankenstein isimli filmdeki başrolüyle ekranlara dönen Cole Sprouse dün gerçekleşen bir defiledeki görünümüyle dillere fena düştü.
7. Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Sıla Türkoğlu, estetik yaptırdığı iddialarına “Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez.” söylemlerine şarkıcı Demet Akalın’dan cevap gecikmedi.
8. Yalı Çapkını dizisinin İfakat'ı olarak ekranlarımıza gelen ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Güzelliği ve aurasıyla herkesin hayran olduğu Santırcıoğlu, Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu oldu. Çocuk yapma baskısıyla ilgili söyledikleri sosyal medyada epey ilgi çekti.
9. Son zamanlarda giyim tarzlarıyla sadece yabancı magazinin değil, ailelerinin de gündemini meşgul eden Bianca Censori ve Kanye West'e ayar hiç beklemediklerini bir yerden geldi. Bianca Censori'nin babası Kanye West'e yüklenince, ikilinin bu sözlerden epey etkinlendiği düşünüldü. Ertesi gün Bianca Censori alışık olmadığımız bir şekilde dışarı giyinik çıktı.
10. Yalı Çapkını dizisinin başrolleri ve partnerleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in çalkantılı ilişkisine büyük bir çoğumuz hakimiz. Magazinden bir türlü düşmeyen çift yaşadıkları kavgalı ayrılığın ardından yeniden barıştıklarını bize alttan alttan hissettirerek göstermişti. Muhabir Online'ın son haberine göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aynı evde yaşama kararı almış!
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11. Ünlü şarkıcı Taylor Swift dünya turnesi dolayısıyla nefes almadan çalışırken beklenmedik bir duruma yol açtı.
12. Anyone But You filmiyle son zamanlarda dillerden düşmeyen oyuncu Sydney Sweeney ünlü realite programı Saturday Night Live'a katıldı. Şovun reytingi kısa sürede yükseldi ve en çok izlenen bölümlerden biri oldu.
13. Ebru Gündeş'in yasak ilişki yaşadığı öne sürülen Murat Özdemir'le evlenmesi magazin dünyasında büyük ses getirdi. Bu zamana kadar Murat Özdemir'in eşi Selin Kabaklı'yı aldattığını konuşuyorduk ki... Ortaya bomba iddialar atıldı. Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Murat Özdemir, hem haber spikeri hem de iki güzellik merkezi sahibiyle de birliktelik yaşamış.
14. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden yetenekli oyuncu Melisa Döngel Sibel Arna'nın Youtube programında konuğu oldu. Kendisi eski rol arkadaşı Hande Erçel hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.
15. Euphoria’nın Ashtray’i olarak tanınan Javon Walton, kariyerinin ilk boks maçına çıktı. Ringteki görüntüleri ise sosyal medyada epey bi' övgü topladı!
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16. Adım Farah dizisiyle ekranlara gelen Fırat Tanış son günlerde kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemimize oturdu. Eski sevgilisi İklim Tamkan'dan epey olay yaratacak iddialar gelmişti. Söylemezsem Olmaz canlı yayınında ortaya atılan yeni iddialar sizi çok şaşırtacak. Çünkü "kıskanç" olduğu söylenen ünlü piyanistin, öpüşme sahnesi çeken Fırat Tanış'tan para aldığı iddiası gündem oldu.
17. Son zamanlarda İngiltere Kraliyet ailesinden gelen kötü haberler gündemi yıkıp geçiyor bildiğimiz gibi. Saray önce Kate Middleton'un geçireceği operasyon hakkında sonra da Kral Charles'ın kanser teşhisi hakkında kamuoyuna açıklama yapmıştı. Bu sefer de Camilla'dan kötü haber geldi.
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