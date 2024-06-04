4 Haziran Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
4 Haziran Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 4 Haziran Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Gazeteci Müyesser Yıldız, ABD'nin terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiği iddialarını köşesine taşıdı.
İstanbul’da bulunan Çağlayan Adliyesi’nde bugün bir intihar gerçekleşti. Bir kişi, hakimin verdiği tutukluk kararı sonrasında 6’ıncı kattan atlayarak vefat etti.
İstanbul’da uzun yıllar işlettiği su dükkanında mahalledeki çocuklara tecavüz eden Metin Şenay’ın davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Şenay’a 4 çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle 293 yıl 6 hapis cezası verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.
Erzincan İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen madende toprak kaymasıyla oluşan faciada, arama çalışmaları sürüyor. Toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklarken, tüm işçilerin naaşlarına ulaşılana kadar çalışmaların devam edeceğini de belirtti.
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Türk gezgin Berkan Bilgiç, dünyayı gezmeye devam ediyor. Kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri gittiği ülkelerde satarak dünyayı dolaşan Bilgiç’e, Güney Kore’de Hz. İsa’ya benzetildiği için para verilmeye çalışıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.
Kayseri’de bu sabah saatlerinde düşen eğitim uçağında Hv.Plt.Alb.Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb.Gökhan Özen şehit olmuştu. Şehit olan komutanların, tarlada çalışan işçilere zarar vermemek için uçağı burun aşağı indirdiği ortaya çıktı.
Malatya’da bir vatandaş çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duymasıyla birlikte konteynerin yanına gitti. Ardından ise sesin siyah bir poşetin içerisinden geldiğini anlayınca harekete geçti.
Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto eden DEM Parti milletvekilleri, Meclis’te nöbet tutmaya başlamıştı. "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı pankart tutan DEM Partililer ile AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yaşanan olayda LGS’ye hazırlanmak için kursa yazılan bir genç, kursun düzenlediği deneme sınavında tüm soruları eksiksiz olarak yanlış cevapladı. Hal böyle olunca kurs ise karşılıksız kalmak istemedi.
Yunanistan’da canlı yayın yapmaya hazırlanan bir kanalın kamerası, plaja girmeye çalışan yaşlı bir kadını soyan hırsızı görüntüledi. Görüntülerdeki hırsız, yaşlı kadının boynunda haç olan kolyesini çalarak kayıplara karıştı.
Bursa’da 4 yaşındaki Ali Furkan, bırakıldığı araçta havasız kalarak boğuldu ve hayatını kaybetti. Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi.
ABD'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Kaldığı huzurevinde öldüğü söylenen kadının cenaze işlemlerine başlandı. Fakat kadının, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu fark edildi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Meclis’te yapılan partisinin grup toplantısında ünlü avukat Ersan Şen’e tepki gösterdi. Mahkemede Ersan Şen’in sözlerine hatırlatan Özel, “Sana da yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.
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Kamuoyunun yakından takip ettiği iki davanın tutuklu sanığı Bahar Candan ve Seçil Erzan, aynı koğuşta kalıyorlardı. İkilinin arasında “dolandırıcılık” kavgası çıktığı ve cezaevi yetkililerinin olayla ilgili tutanak tuttuğu ortaya çıktı.
41 yaşındaki Sarah Rigby, erkek arkadaşı Gareth Jones'u kilosu, ağız kokusu ve kelliği sebebiyle aşağılıyordu. Kendisine cezalar veren ve kilo vermeye zorlayan kız arkadaşını şikayet eden adam, kız arkadaşına verilen 20 aylık cezayı ise az buldu.
ABD’de yapılacak olan karşılaşmalar için 13 saatlik uçak yolculuklarını ekonomi sınıfında gerçekleştiren Filenin Sultanları geçtiğimiz hafta büyük yankı uyandırmıştı. Sporcular sosyal medya hesaplarından ekonomi sınıfında uçmaları hakkında tepki paylaşımları yaparken vatandaşlardan da destek gelmişti.
Bir zamanlar Türkiye’nin en çok konuşulan iş insanlarından olan Mehmet Emin Karamahmet, dünyanın en zenginleri listesinde de girmişti. Sonrasında sahibi olduğu birçok şirkete kayyum atanan ve mütevazi bir yaşam süren Karamahmet, makette alışveriş yaparken görüntülendi.
İngiliz siyasetçi ve Reform UK Partisi’nin lideri Nigel Farage İngiltere’de 4 Temmuz’da düzenlenecek olan genel seçimler için seçim kampanyasındaydı. Bir kadın Nigel Farage’a tepkisini gösterdiği anlarda anbean kayda alındı.
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