Bir Zamanlar Türkiye’nin En Zenginlerinden Olan Mehmet Emin Karamehmet Market Alışverişinde Görüntülendi

Bir zamanlar Türkiye’nin en çok konuşulan iş insanlarından olan Mehmet Emin Karamahmet, dünyanın en zenginleri listesinde de girmişti. Sonrasında sahibi olduğu birçok şirkete kayyum atanan ve mütevazi bir yaşam süren Karamahmet, makette alışveriş yaparken görüntülendi.