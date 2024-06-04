Bir Zamanlar Türkiye’nin En Zenginlerinden Olan Mehmet Emin Karamehmet Market Alışverişinde Görüntülendi
Bir Zamanlar Türkiye’nin En Zenginlerinden Olan Mehmet Emin Karamehmet Market Alışverişinde Görüntülendi
Bir zamanlar Türkiye’nin en çok konuşulan iş insanlarından olan Mehmet Emin Karamahmet, dünyanın en zenginleri listesinde de girmişti. Sonrasında sahibi olduğu birçok şirkete kayyum atanan ve mütevazi bir yaşam süren Karamahmet, makette alışveriş yaparken görüntülendi.
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Bir zamanlar Turkcell, Pamukbank, Show TV, Akşam Gazetesi, BMC gibi Türkiye’nin önde gelen kurumlarının sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet, yıllar sonra Turkcell’in eski CEO’su Murat Erkan’ın paylaşımında yer almıştı.
Mehmet Emin Karamehmet, bu sefer ise Snob Magazin tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, Mehmet Emin Karamehmet’in bir marketten alışveriş yaptığı yer aldı.
İşte Türkiye’nin bir zamanlar sayılı zenginlerinden olan Mehmet Emin Karamehmet’in görüntüleri 👇
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Ee alışveriş yapmış ne olmuş. Dünyanın en pahalı yerlerinden cenevrede yaşıyor zaten. Çok da saygıdeğer bir kişidir. Mallarının nasıl elinden alındığına ve t... Devamını Gör