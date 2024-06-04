TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis'te Sunum Yaptı: Ev Fiyatları Üzerinden Kiralara Dikkat Çekti

'Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha temkinli şekilde faiz indirimlerine gidecekleri yönündeki beklentilerin güçlendiğini' belirten Karahan, enflasyonun hedeflere yakın şekilde düşüşüne dek sıkı para politikasını sürdürmeye kararlı olduklarını da ekledi. 'Enflasyon görünümünde kalıcı kötüleşmeye imkan vermeyeceğiz' diyen TCMB Başkanı, gıda fiyatlarındaki artışların lokanta ve otel fiyatlarını olumsuz etkilediğine de vurgu yaptı.