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TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis'te Sunum Yaptı: Ev Fiyatları Üzerinden Kiralara Dikkat Çekti

TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis'te Sunum Yaptı: Ev Fiyatları Üzerinden Kiralara Dikkat Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.06.2024 - 18:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

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TCMB Başkanı Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda, piyasadan toplamda 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektiklerini açıklarken, faiz indirimlerine de değindi.

TCMB Başkanı Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda, piyasadan toplamda 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektiklerini açıklarken, faiz indirimlerine de değindi.

"Enflasyon görünümünde kalıcı kötüleşmeye imkan vermeyeceğiz."

"Enflasyon görünümünde kalıcı kötüleşmeye imkan vermeyeceğiz."

'Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha temkinli şekilde faiz indirimlerine gidecekleri yönündeki beklentilerin güçlendiğini' belirten Karahan, enflasyonun hedeflere yakın şekilde düşüşüne dek sıkı para politikasını sürdürmeye kararlı olduklarını da ekledi. 'Enflasyon görünümünde kalıcı kötüleşmeye imkan vermeyeceğiz' diyen TCMB Başkanı, gıda fiyatlarındaki artışların lokanta ve otel fiyatlarını olumsuz etkilediğine de vurgu yaptı.

"Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlıyor."

"Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlıyor."

Kartla yapılan harcamaların 'artış oranında' yavaşlama olduğunu açıklayan Başkan Karahan, konut fiyatlarındaki artış eğiliminin yavaşladığını bunun 'gecikmeli olarak' kira artışlarını da etkileyebileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

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