TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis'te Sunum Yaptı: Ev Fiyatları Üzerinden Kiralara Dikkat Çekti
TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis'te Sunum Yaptı: Ev Fiyatları Üzerinden Kiralara Dikkat Çekti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.
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TCMB Başkanı Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda, piyasadan toplamda 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektiklerini açıklarken, faiz indirimlerine de değindi.
"Enflasyon görünümünde kalıcı kötüleşmeye imkan vermeyeceğiz."
"Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlıyor."
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