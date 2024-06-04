Özgür Özel’den Depremzede Aileyi Azarlayan Ersan Şen’e Tepki: "Sana da Yazıklar Olsun"
Özgür Özel’den Depremzede Aileyi Azarlayan Ersan Şen’e Tepki: "Sana da Yazıklar Olsun"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Meclis’te yapılan partisinin grup toplantısında ünlü avukat Ersan Şen’e tepki gösterdi. Mahkemede Ersan Şen’in sözlerine hatırlatan Özel, “Sana da yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.
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Avukat Ersan Şen, 6 Şubat depreminde Gaziantep yıkılan ve 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı’nın firari sanıkları Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S.’nin avukatlığını yapıyordu.
Şen, davanın son görülen duruşmasında müvekkilleri hakkındaki kırmızı bülten kararının kaldırılmasını talep etmiş ve tepki gösteren depremzede vatandaşı; “Sen bir kırmızı bültenin devlete ne kadar mal olduğunu biliyor musun?” diyerek azarlamıştı.
Depremzede aileri mahkeme çıkışında Ersan Şen’e tepki göstermiş ve Şen polis korumasıyla aracına binebilmişti.
CHP lideri Özgür Özel de Meclis kürsüsünde Ersan Şen’i hedef aldı.
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