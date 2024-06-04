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4 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü: Arabanın İçinde Havasız Kalmış

4 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü: Arabanın İçinde Havasız Kalmış

Bursa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 21:11

Bursa’da 4 yaşındaki Ali Furkan, bırakıldığı araçta havasız kalarak boğuldu ve hayatını kaybetti. Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi.

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Bursa’da yaşanan korkunç ölüm herkesi yasa boğdu.

Bursa’da yaşanan korkunç ölüm herkesi yasa boğdu.

Olay Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. 47 yaşındaki müteahhit baba Mehmet G., 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuk araçta oturacağını söyleyip şantiye alanına gitmedi.

Olay Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. 47 yaşındaki müteahhit baba Mehmet G., 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuk araçta oturacağını söyleyip şantiye alanına gitmedi.

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı. Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı. Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. 👇

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bjk81

Allah rahmet eylesin 😢 babaya çocuk emanet edilmiyor :(

pofudukpofyumak

İnanamıyorum ya.. 🙁 Yavrucağız bu buram buram sıcakta arabada bırakılır mı? Bir çocuğu geçtim, bir kedi köpek bile bırakılmaz arabanın içinde bu sıcakta.. Yı... Devamını Gör

ece talyanoğlu

cehaletten başka bir şey değil sıcak olmasını geçtim 4 yaşındaki çocuğun tek başına bırakılması zaten yanlış...