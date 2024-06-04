4 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü: Arabanın İçinde Havasız Kalmış

Bursa’da 4 yaşındaki Ali Furkan, bırakıldığı araçta havasız kalarak boğuldu ve hayatını kaybetti. Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi.