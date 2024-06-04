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Kayseri’de Düşen Eğitim Uçağı: Şehit Pilotlar Tarladaki İşçileri Kurtarmış

Kayseri’de Düşen Eğitim Uçağı: Şehit Pilotlar Tarladaki İşçileri Kurtarmış

Kayseri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 19:57

Kayseri’de bu sabah saatlerinde düşen eğitim uçağında Hv.Plt.Alb.Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb.Gökhan Özen şehit olmuştu. Şehit olan komutanların, tarlada çalışan işçilere zarar vermemek için uçağı burun aşağı indirdiği ortaya çıktı.

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Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan eğitim uçağının düşmesi sonrasında 2 askerimiz şehit olmuştu.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan eğitim uçağının düşmesi sonrasında 2 askerimiz şehit olmuştu.

Detaylar 👇

Uçağın düştüğü tarladan görüntüler 👇

Ekol TV’de yer alan habere göre; şehit olan Hv.Plt.Alb.Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb.Gökhan Özen’in uçağında düştüğü tarlada çalışan işçileri kurtardığı ortaya çıktı.

Ekol TV’de yer alan habere göre; şehit olan Hv.Plt.Alb.Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb.Gökhan Özen’in uçağında düştüğü tarlada çalışan işçileri kurtardığı ortaya çıktı.

Kaynak

Uçağının düştüğü tarlada çalışan işçilerden Salih İçer, saniye saniye tanık olduğu kazayı şöyle anlattı.

Uçağının düştüğü tarlada çalışan işçilerden Salih İçer, saniye saniye tanık olduğu kazayı şöyle anlattı.

'Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi.'

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