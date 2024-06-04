Kayseri’de Düşen Eğitim Uçağı: Şehit Pilotlar Tarladaki İşçileri Kurtarmış
Kayseri’de Düşen Eğitim Uçağı: Şehit Pilotlar Tarladaki İşçileri Kurtarmış
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Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan eğitim uçağının düşmesi sonrasında 2 askerimiz şehit olmuştu.
Uçağın düştüğü tarladan görüntüler 👇
Ekol TV’de yer alan habere göre; şehit olan Hv.Plt.Alb.Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb.Gökhan Özen’in uçağında düştüğü tarlada çalışan işçileri kurtardığı ortaya çıktı.
Uçağının düştüğü tarlada çalışan işçilerden Salih İçer, saniye saniye tanık olduğu kazayı şöyle anlattı.
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