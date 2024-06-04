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Kayseri'de Eğitim Uçağı Düştü: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Haberini Verdi!

Kayseri'de Eğitim Uçağı Düştü: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Haberini Verdi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.06.2024 - 10:30 Son Güncelleme: 04.06.2024 - 11:07

Kayseri'de düşen eğitim uçağının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı iki pilotun şehit olduğu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de düşen eğitim uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de düşen eğitim uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

MSB, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı, arama kurtarma çalışmalarının başlandığı açıklamıştı.

Kayseri Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kayseri Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; 'Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağındaki iki pilot şehit düştü.

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağındaki iki pilot şehit düştü.

Kayseri Valiliği'nin yaptığı açıklamada, 'Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur' denildi.

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