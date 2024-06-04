Kayseri'de Eğitim Uçağı Düştü: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Haberini Verdi!
Kayseri'de Eğitim Uçağı Düştü: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Haberini Verdi!
Kayseri'de düşen eğitim uçağının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı iki pilotun şehit olduğu açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de düşen eğitim uçağıyla ilgili açıklama yaptı.
Kayseri Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağındaki iki pilot şehit düştü.
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