Seçil Erzan ile Bahar Candan’ın “Dolandırıcı” Kavgası: İnfaz Koruma Memurları Müdahale Etti

Kamuoyunun yakından takip ettiği iki davanın tutuklu sanığı Bahar Candan ve Seçil Erzan, aynı koğuşta kalıyorlardı. İkilinin arasında “dolandırıcılık” kavgası çıktığı ve cezaevi yetkililerinin olayla ilgili tutanak tuttuğu ortaya çıktı.