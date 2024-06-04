Seçil Erzan ile Bahar Candan’ın “Dolandırıcı” Kavgası: İnfaz Koruma Memurları Müdahale Etti
Seçil Erzan ile Bahar Candan’ın “Dolandırıcı” Kavgası: İnfaz Koruma Memurları Müdahale Etti
Kamuoyunun yakından takip ettiği iki davanın tutuklu sanığı Bahar Candan ve Seçil Erzan, aynı koğuşta kalıyorlardı. İkilinin arasında “dolandırıcılık” kavgası çıktığı ve cezaevi yetkililerinin olayla ilgili tutanak tuttuğu ortaya çıktı.
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Kara para aklamaya yardım suçlamasıyla tutuklanan “Candan Kardeşler”, futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan Seçil Erzan ile cezaevinde aynı koğuşta kalıyordu.
Kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti.
MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre; kardeşinin tahliyesi sonrasında iyice psikolojisi bozulan Bahar Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile kavga etti.
Bahar Candan’ın Erzan’a ‘dolandırıcı’ diye hitap etmesi üzerine başlayan tartışmada, Erzan’ın ‘Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın’ diye karşılık vermesi üzerine Candan ses tonunu yükselterek ‘Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı’ diye sürekli bağırmasıyla infaz koruma memurları koğuş içerisine girdiler.
Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan’ın şikayeti üzerine tutanak tuttular. Aynı koğuşta kalan kardeşi Nihal Candan’ın sağlık gerekçeleriyle tahliye olmazı üzerine psikolojisi iyice bozulan Bahar Candan’ın sürekli olarak Seçil Erzan’la tartıştığı için cezaevi yönetiminden sürekli uyarı aldığı öğrenildi.
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yiyin birbirinizi amk 😂😂😂
Hatırladıkça tüylerim ürperiyor. neyse benzerlerinden de kurtuluruz inşallah. bi de devletimiz bu zibidiler yerine Demirörenler gibi adamların yolsuzlukların... Devamını Gör
Seçik Erzanın muhatap olduğu tiplerlere bak. Florya da müdür yapmış seni ondan arakla bundan arakla düştüğün yere bak