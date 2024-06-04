Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Açıklamayı Yaptı: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ise 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak.