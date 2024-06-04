Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Açıklamayı Yaptı: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün mü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Açıklamayı Yaptı: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün mü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ise 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyordu. Bayramın birinci günü 16 Haziran Pazar, ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, üçüncü günü 18 Haziran Salı ve son günü ise 19 Haziran Çarşamba günüydü.
Hemen araya girerek bir parantez açalım, konu devlet memurlarını ilgilendiriyor. Özel sektör çalışanları ne yazıkki mevzuya dahil değil. Devam ediyoruz buyrunuz 👇
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararla birlikte; 20 Haziran Perşembe, 21 Haziran Cuma, 22 Haziran Cumartesi ve 23 Haziran Pazar da tatile dahil oldu ve toplamda 9 güne çıktı.
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ise 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın