İliç'teki Maden Faciasında Bir İşçinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

Erzincan İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen madende toprak kaymasıyla oluşan faciada, arama çalışmaları sürüyor. Toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklarken, tüm işçilerin naaşlarına ulaşılana kadar çalışmaların devam edeceğini de belirtti.