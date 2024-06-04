İliç'teki Maden Faciasında Bir İşçinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı
İliç'teki Maden Faciasında Bir İşçinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı
Erzincan İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen madende toprak kaymasıyla oluşan faciada, arama çalışmaları sürüyor. Toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklarken, tüm işçilerin naaşlarına ulaşılana kadar çalışmaların devam edeceğini de belirtti.
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İliç'te yaşanan maden faciasından 93 gün sonra bir işçinin daha cansız bedeni bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurduğu gelişmede, cansız bedenine ulaşılan işçinin ailesine sabır ve başsağlığı da diledi.
13 Şubat günü oluşan faciada toprak altında 9 işçinin kaldığı belirlenmiş, kayıp işçilerden 5'inin cenazesine 93. günde ulaşıldı. Toprak altında kalan 4 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
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