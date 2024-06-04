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Çağlayan Adliyesi’nde İntihar: Hakimin Kararı Sonrasında 6’ıncı Kattan Atladı

Çağlayan Adliyesi’nde İntihar: Hakimin Kararı Sonrasında 6’ıncı Kattan Atladı

Çağlayan Adliyesi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 17:20

İstanbul’da bulunan Çağlayan Adliyesi’nde bugün bir intihar gerçekleşti. Bir kişi, hakimin verdiği tutukluk kararı sonrasında 6’ıncı kattan atlayarak vefat etti.

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İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan intiharı gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan intiharı gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından paylaştı.

İddiaya göre; ceza davalarının görüldüğü D Blok’ta hakim karşısına çıkan bir kişi, karar sonrasında kendini boşluğa bıraktı.

İddiaya göre; ceza davalarının görüldüğü D Blok’ta hakim karşısına çıkan bir kişi, karar sonrasında kendini boşluğa bıraktı.

Eksi 2’inci kata düşen kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Eksi 2’inci kata düşen kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Emrullah Erdinç’in paylaşımı 👇

Emrullah Erdinç’in paylaşımı 👇
twitter.com

Yaşanan intihar sonrasında savcılıktan yapılan açıklama:

Yaşanan intihar sonrasında savcılıktan yapılan açıklama:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından annesine ve kız kardeşine karşı kasten yaralama suçundan dolayı hakkında soruşturma yapılan ve tutuklamaya sevk edilen Z. T., Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu ve tutuklanmasına karar verilmesini müteakip İstanbul Adalet Sarayı’nın Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D2 Blok 6. Katta bulunan koridorda korkulukların üzerinden atlayarak -2. Katta bulunan zemine düşmesi sonucunda ölmüş olup, derhal olay yerinde gerekli inceleme ve tespitler yapılmaya başlanarak ölü muayene işlemleri yapılmıştır.”

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