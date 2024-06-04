Çağlayan Adliyesi’nde İntihar: Hakimin Kararı Sonrasında 6’ıncı Kattan Atladı

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından annesine ve kız kardeşine karşı kasten yaralama suçundan dolayı hakkında soruşturma yapılan ve tutuklamaya sevk edilen Z. T., Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu ve tutuklanmasına karar verilmesini müteakip İstanbul Adalet Sarayı’nın Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D2 Blok 6. Katta bulunan koridorda korkulukların üzerinden atlayarak -2. Katta bulunan zemine düşmesi sonucunda ölmüş olup, derhal olay yerinde gerekli inceleme ve tespitler yapılmaya başlanarak ölü muayene işlemleri yapılmıştır.”