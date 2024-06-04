Çağlayan Adliyesi’nde İntihar: Hakimin Kararı Sonrasında 6’ıncı Kattan Atladı
Çağlayan Adliyesi’nde İntihar: Hakimin Kararı Sonrasında 6’ıncı Kattan Atladı
İstanbul’da bulunan Çağlayan Adliyesi’nde bugün bir intihar gerçekleşti. Bir kişi, hakimin verdiği tutukluk kararı sonrasında 6’ıncı kattan atlayarak vefat etti.
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İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan intiharı gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından paylaştı.
İddiaya göre; ceza davalarının görüldüğü D Blok’ta hakim karşısına çıkan bir kişi, karar sonrasında kendini boşluğa bıraktı.
Eksi 2’inci kata düşen kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Emrullah Erdinç’in paylaşımı 👇
Yaşanan intihar sonrasında savcılıktan yapılan açıklama:
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