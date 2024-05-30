Bir Babanın OnlyFans'ta Satın Aldığı İçerik Kızına Ait Çıktı: Baba İntihar Etmek İstedi!

Norveç'te terapist olarak çalışan Tone Haldorsen, evli bir babanın kendisine şoke edici bir hikaye ile başvurduğunu ve intihar düşünceleri yaşadıktan sonra yardım istediğini açıkladı.

Haldorsen’in açıklamalarına göre; Norveçli bir baba, açtığı OnlyFans hesabında satın altığı içeriğin kendi kızına ait olduğunu öğrendikten sonra intihar etmeye çalıştı.