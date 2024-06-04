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Yunanistan’daki Hırsızlık Anları: Üzerinde Haç Olan Kolyeyi Böyle Çaldı

Yunanistan’daki Hırsızlık Anları: Üzerinde Haç Olan Kolyeyi Böyle Çaldı

Yunanistan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 20:49

Yunanistan’da canlı yayın yapmaya hazırlanan bir kanalın kamerası, plaja girmeye çalışan yaşlı bir kadını soyan hırsızı görüntüledi. Görüntülerdeki hırsız, yaşlı kadının boynunda haç olan kolyesini çalarak kayıplara karıştı.

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Yunanistan başkenti Atina’da yaşanan hırsızlık olayı sosyal medyada viral oldu.

Yunanistan başkenti Atina’da yaşanan hırsızlık olayı sosyal medyada viral oldu.

Canlı yayına hazırlayan bir kanalın kameralarına, denize girmek üzereyken soyulan yaşlı bir kadın takıldı.

Canlı yayına hazırlayan bir kanalın kameralarına, denize girmek üzereyken soyulan yaşlı bir kadın takıldı.

İddiaya göre hırsızlığı yapan kişi ise Yunanistan’a mülteci olarak gelen birisi.

İddiaya göre hırsızlığı yapan kişi ise Yunanistan’a mülteci olarak gelen birisi.

İşte canlı yayında hırsızlık anı 👇

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