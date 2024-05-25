İstanbul Kadıköy’de Dakikalar İçinde 2.5 Milyon Liralık Hırsızlık: 40 Ayrı Suç Kaydı Varmış
İstanbul Kadıköy’de Dakikalar İçinde 2.5 Milyon Liralık Hırsızlık: 40 Ayrı Suç Kaydı Varmış
İstanbul Kadıköy’de bulunan bir kuyumcu dokunanına giren hırsızlar, dakikalar içinde 2.5 milyon liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasından hırsızın kimliğini belirleyen polis, 40 ayrı suçtan kaydı ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Harun D.’yi yakalamayı başardı. Olay karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Kadıköy Suadiye’de bulunan bir kuyumcuya giren hırsızlar, vitrinde bulunan yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.
Sabaha karşı saat 04.10 sıralarında hırsızların önce iş yerinin kepengini açtıkları ardından kapının camının bir taş yardımıyla kırarak içeri girdikleri görüldü. Çok hızlı hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin içeri girdikten sonra vitrindeki ziynet eşyalarını dakikalar içinde ellerindeki plastik kasalara koyarak kaçtıkları tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 29 yaşındaki Hakan D., Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliyle birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen 903 gram ziynet eşyası ele geçirildi.
Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin 40 suç kaydı bulunduğu ayrıca hakkında kesinleşen 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.
Şüphelinin son işi dışında Avcılar, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü'nde meydana gelen 4 farklı kuyucudan hırsızlık, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinde 2 oto hırsızlığı, Küçükçekmece ilçesinde 1 oto hırsızlığı, Bağcılar ilçesinde 1 plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Hakan D. çıkarıldığı Anadolu Adalet sarayında tutuklanarak, Maltepe cezaevine teslim edildi.
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Hırsızlık anı 👇
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29 yaşında 40 sabıkası olan olan yaratık nasıl dışarda olabiliyor
adalet olmayan ülkede hırsızlıktan değil başka basit ifade özgürlüğünden içeride yatarsın