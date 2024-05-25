İstanbul Kadıköy’de Dakikalar İçinde 2.5 Milyon Liralık Hırsızlık: 40 Ayrı Suç Kaydı Varmış

İstanbul Kadıköy’de bulunan bir kuyumcu dokunanına giren hırsızlar, dakikalar içinde 2.5 milyon liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasından hırsızın kimliğini belirleyen polis, 40 ayrı suçtan kaydı ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Harun D.’yi yakalamayı başardı. Olay karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.