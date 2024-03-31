31 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
31 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Oy kullanmak üzere okula gelen yurttaşlar, sandık başında Erçetin sürprizi ile karşılaştı.
2. Sabancı ailesine gelin olarak girme konusunda şüphelerin kalmadığı Hande Erçel, Hacı Sabancı'nın eşi aynı zamanda da müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla Fazıl Say ve Nicolas Altstaedt konserine gitti.
3. 31 Mart seçimleri için İstanbul'da hangi adaya oy vereceğini açıklayan Seren Serengil, paylaştığı videoda söyledikleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan videoyu gören Sinan Akçıl ise ünlü sunucu için "yazık kızcağıza" tepkisini verdi.
4. Can Yaman, ülkemizde yer aldığı dizilerle ününü bütün dünyaya da duyurmayı başardı. Uzun süredir İtalya'da olan ve mesleğine orada devam eden Can Yaman, son olarak Brezilya'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Türk bir magazin sayfasının Can Yaman'ı "ünlü gibi" diyerek tanımlaması ise Demet Akalın'ı kızdırdı.
5. Bir anda inanılmaz bir servete kavuşan Dilan Polat kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra en dikkat çeken isimlerden biri hiç şüphesiz ki yardımcısı Şule olmuştu. Dilan Polat'ın her sırrını bildiği tahmin edilen Şule, Polatlar'ın tutuklanmasından sonra sırra kadem basmıştı. Ardından sınır dışı edilen Şule hakkında yeni bir iddia ortaya atılmış ve Özbekistan'ta gece kulübü açtığı söylenmişti. Dilan'ın kara kutusu Şule, üzerinden günler geçen haber konusunda ilk kez açıklama yaptı!
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6. Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, bu sefer estetik açıklamalarıyla gündeme geldi!
7. Oy kullanmak için sandığa giden ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisi hakkında çıkan "sandık başında kırdı geçirdi" haberlerine sitem etti. "Bir şey yaptığım yok" diyen komedyen geleneği bozmadı ve sandık başındakileri çok güldürdü!
8. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, oy pusulasının kalınlığından nasibini aldı. Sempatik oyuncu, oyunu sandığın deliğinden geçirmek için oldukça uğraş verdi.
9. Oyuncu Kenan Doğulu ve Beren Saat, yerel seçim için bugün sandık başına oy kullanmaya gitti. Ünlü çift, muhabirlerin sorusunu yanıtlarken hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı. Kenan Doğulu aynı zamanda 'Siyasete katılacak mısınız?' sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.
10. Hande Erçel ve Hakan Sabancı haberlerinde sıkça adı geçen Arzu Sabancı 31 Mart Yerel Seçimler için sandık başına gitti. Eşi ve oğluyla oy vermeye giden Arzu Sabancı, kayınpederi Hacı Sabancı'yı da unutmadı!
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11. Seçim gelip çattığı zaman kombini en çok merak edilen şarkıcı Hatice, 2024 seçimleri için giydiği kombini nihayet paylaştı!
12. Ünlü manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti. Yerel seçimler için sandık başına giden Özge Ulusoy babasının fotoğrafıyla yaptığı anlamlı paylaşımla önemli mesajlar verdi!
13. Hande Ataizi'ne attığı tokatla bir döneme damgasını vuran Sevda Demirel'in son hali görenleri şoke etti.
14. Seçmenler için oy verme süresinin bitmesine kısıtlı bir zaman kaldı. 31 Mart Pazar (bugün) sabah saatlerinden itibaren başlayan oy verme sürecinde pek çok ünlü ismi, ikametlerinin kayıtlı olduğu okullarda oy verirken gördük. Zeynep Bastık da bu isimlerden bir tanesi oldu. Ancak oy sırasının uzunluğunu görünce farklı bir yönteme başvurmaya karar verdi.
15. Eski sevgili Kerem Bürsin ve Hande Erçel, yerel seçimler için aynı okulda oy kullandı. Yarım saat arayla oy kullanan ünlü isimler gündem oldu.
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