Dünyaca Ünlü Can Yaman'a "Ünlü Gibi" Denmesine Demet Akalın'dan Sert Tepki

Can Yaman, ülkemizde yer aldığı dizilerle ününü bütün dünyaya da duyurmayı başardı. Uzun süredir İtalya'da olan ve mesleğine orada devam eden Can Yaman, son olarak Brezilya'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Türk bir magazin sayfasının Can Yaman'ı 'ünlü gibi' diyerek tanımlaması ise Demet Akalın'ı kızdırdı.