Dünyaca Ünlü Can Yaman'a "Ünlü Gibi" Denmesine Demet Akalın'dan Sert Tepki
Dünyaca Ünlü Can Yaman'a "Ünlü Gibi" Denmesine Demet Akalın'dan Sert Tepki
Can Yaman, ülkemizde yer aldığı dizilerle ününü bütün dünyaya da duyurmayı başardı. Uzun süredir İtalya'da olan ve mesleğine orada devam eden Can Yaman, son olarak Brezilya'da büyük bir coşkuyla karşılandı.
Türk bir magazin sayfasının Can Yaman'ı 'ünlü gibi' diyerek tanımlaması ise Demet Akalın'ı kızdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Can Yaman, 2014 yılında oyunculuk kariyerine başlamış ve ününü tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
Özellikle Erkenci Kuş dizisinin yurt dışında popüler olmasının ardından yönünü yurt dışına çeviren Can Yaman, İtalya'ya taşınma kararı almıştı.
İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim, pek çok dizide, filmde ve programda yer aldı.
İtalyanların Can Yaman sevgisi resmen boyut atlarken kendisine dünya çapında duyulan sevgi de katlanarak büyüdü.
Katıldığı her programda hayranları tarafından heyecanla karşılanan Can Yaman, Türkiye'nin en çok aranan ünlü isimleri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medya hesabında 10 milyon takipçisi bulunan Can Yaman'ın paylaşımlarına ise yabancı hayranlarından yorum ve beğeni yağıyor.
Yüzlerce kişinin Can Yaman'ın adını haykırdığı o anlar kameraya böyle yansıdı;
Gelin görün ki bu anlar bir Türk magazin sayfası tarafından "Can Yaman, Brezilya'da ünlü bir oyuncu gibi karşılandı." notu düşülerek paylaşıldı.
Demet Akalın, Can Yaman'ın "ünlü gibi" denmesine tepki gösterdi.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda