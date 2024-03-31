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Dünyaca Ünlü Can Yaman'a "Ünlü Gibi" Denmesine Demet Akalın'dan Sert Tepki

Dünyaca Ünlü Can Yaman'a "Ünlü Gibi" Denmesine Demet Akalın'dan Sert Tepki

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 11:35

Can Yaman, ülkemizde yer aldığı dizilerle ününü bütün dünyaya da duyurmayı başardı. Uzun süredir İtalya'da olan ve mesleğine orada devam eden Can Yaman, son olarak Brezilya'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Türk bir magazin sayfasının Can Yaman'ı 'ünlü gibi' diyerek tanımlaması ise Demet Akalın'ı kızdırdı.

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Can Yaman, 2014 yılında oyunculuk kariyerine başlamış ve ününü tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

Can Yaman, 2014 yılında oyunculuk kariyerine başlamış ve ününü tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

Özellikle 2015 yılında İnadına Aşk dizisinde hayat verdiği Yalın Aras ile herkesin beğenisi kazanmayı başarmıştı. Daha sonra kendisini pek çok ünlü yapımda izledik.

Özellikle Erkenci Kuş dizisinin yurt dışında popüler olmasının ardından yönünü yurt dışına çeviren Can Yaman, İtalya'ya taşınma kararı almıştı.

Özellikle Erkenci Kuş dizisinin yurt dışında popüler olmasının ardından yönünü yurt dışına çeviren Can Yaman, İtalya'ya taşınma kararı almıştı.

Oyunculuk serüvenini yurt dışında sürdürmeye karar veren ünlü isim, büyük bir başarı elde etmeye de devam etti. Yaman, ilk olarak 'Che Dio ci Aiuti' ve 'Viola come il mare' yapımlarında boy gösterdi

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim, pek çok dizide, filmde ve programda yer aldı.

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim, pek çok dizide, filmde ve programda yer aldı.

Hayranları ise kendisinin yeni projelerini büyük bir heyecanla beklemeye başladı.

İtalyanların Can Yaman sevgisi resmen boyut atlarken kendisine dünya çapında duyulan sevgi de katlanarak büyüdü.

İtalyanların Can Yaman sevgisi resmen boyut atlarken kendisine dünya çapında duyulan sevgi de katlanarak büyüdü.

Katıldığı her programda hayranları tarafından heyecanla karşılanan Can Yaman, Türkiye'nin en çok aranan ünlü isimleri arasında yer alıyor.

Katıldığı her programda hayranları tarafından heyecanla karşılanan Can Yaman, Türkiye'nin en çok aranan ünlü isimleri arasında yer alıyor.
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Sosyal medya hesabında 10 milyon takipçisi bulunan Can Yaman'ın paylaşımlarına ise yabancı hayranlarından yorum ve beğeni yağıyor.

Sosyal medya hesabında 10 milyon takipçisi bulunan Can Yaman'ın paylaşımlarına ise yabancı hayranlarından yorum ve beğeni yağıyor.

Dünyaca ünlü Can Yaman, son olarak Brezilya'da sevenleriyle buluştu.

Yüzlerce kişinin Can Yaman'ın adını haykırdığı o anlar kameraya böyle yansıdı;

Gelin görün ki bu anlar bir Türk magazin sayfası tarafından "Can Yaman, Brezilya'da ünlü bir oyuncu gibi karşılandı." notu düşülerek paylaşıldı.

Gelin görün ki bu anlar bir Türk magazin sayfası tarafından "Can Yaman, Brezilya'da ünlü bir oyuncu gibi karşılandı." notu düşülerek paylaşıldı.

Magazin sayfasına gelen yorumlar tepki doluyken Demet Akalın da bu haberi yorumsuz bırakmadı.

Demet Akalın, Can Yaman'ın "ünlü gibi" denmesine tepki gösterdi.

Demet Akalın, Can Yaman'ın "ünlü gibi" denmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Demet Akalın, bu paylaşıma yorum yapmayı ihmal etmedi;

Gibi değil dünyaca ünlü zaten ne alıp veremediğin var ya adamla.

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