30 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Mart Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Survivor’da sakatlıklar da yaşanan kavgalar ve olaylar kadar bitmeden devam ediyor. Survivor’da kırmızı takımdaki yarışmacılardan Gizem Memiç ve mavi takımdaki yarışmacılardan Yağmur yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Survivor’dan diskalifiye edildi. İki yarışmacının da Survivor’a sakatlık nedeniyle veda ettiğini Acun Ilıcalı ada konseyinde duyurdu.
Jess Molho ile Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın'ın Jess Molho'yu takipten çıkarması 'ikilinin arasına kara kedi mi girdi?' diye düşündürttü.
Survivor’ın en fazla ceza alan yarışmacısı olan Yunus Emre, doğrum gününde de ceza almadan duramadı. Ogeday ile yaşadığı gerginlik sonrasında küfürler eden, Survivor yapım ekibinden de bir kişiye sert tepkiler veren Yunus Emre yine ceza aldı. Konsey de uyarılarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor’ın en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre’nin önce doğum gününü kutladı sonra da ceza verdi.
Bir ay boyunca tek bir kahve içecek olsa, hangi kahveyi tercih edeceğini seçen bir sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Ertuğrul Koçlar adlı bu kullanıcı, sosyal medyada pek çok goygoyun da konusu oldu. Son olarak 'Satrayni'nin bu kullanıcıya yaptığı bir shop, birbirinden komik yorumları da beraberinde getirdi!
Hem ekranların hem magazin gündeminin en sevilen isimlerinden biri olan Hazal Kaya radikal bir karar ile saçlarını kestirdi! Yeni görünümüyle bambaşka birine dönüşen Hazal Kaya'nın yeni tarzını gelin birlikte oylayalım!
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Yerel seçime saatler kala seçmenlerin nabzını yoklayan röportajlar da gündem olmaya devam ediyor. Bugüne kadar pek çok video izlemiş olsak da böylesini hiç görmedik. Kime oy verileceği sorulan bir vatandaş, verdiği kibar cevapla şaşırttı.
Amerika'nın ünlü isimlerinden biri olan şarkıcı Lizzo müzik kariyerini bıraktığını açıkladı. Adını daha önce farklı skandallarla duyduğumuz isim görünüşü yüzünden linçlenmekten sıkıldığını söyledi. Detaylar 👇
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
Latin müziğin kraliçesi Shakira, 7 yılın ardından yeni albümüyle döndü. Albümün şerefine New York Times meydanında ücretsiz bir konser veren Shakira, rekor kırdı. 40 binden fazla kişinin geldiği alanda ortaya çıkan görüntüler ise hepimize derin bir iç çektirdi.
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