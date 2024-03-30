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Shakira Times Meydanı'nda Rekor Kırdı: Ücretsiz Konserde Eğlenenler İçimize Dokundu!

Shakira Times Meydanı'nda Rekor Kırdı: Ücretsiz Konserde Eğlenenler İçimize Dokundu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.03.2024 - 22:03

Latin müziğin kraliçesi Shakira, 7 yılın ardından yeni albümüyle döndü. Albümün şerefine New York Times meydanında ücretsiz bir konser veren Shakira, rekor kırdı. 40 binden fazla kişinin geldiği alanda ortaya çıkan görüntüler ise hepimize derin bir iç çektirdi.

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Shakira, dilimize dolanan hit şarkılarıyla neredeyse tüm dünyanın tanıdığı isimler arasında.

Shakira, dilimize dolanan hit şarkılarıyla neredeyse tüm dünyanın tanıdığı isimler arasında.

Bugüne kadar pek çok hit şarkıya imzasını atmış Shakira, özellikle danslarıyla akıllarımıza kazanmayı başardı. Ünlü Latin şarkıcı, tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim haline geldi.

Kendine has tarzıyla milyonlar tarafından beğenilen Shakira, son yıllarda ise özel hayatıyla gündemimize gelmişti.

Kendine has tarzıyla milyonlar tarafından beğenilen Shakira, son yıllarda ise özel hayatıyla gündemimize gelmişti.

Shakira, 2022 senesinde Pique Gerard tarafından büyük bir ihanete maruz kalmıştı. Gündemden aylarca düşmeyen ünlü isim şimdilerde ise yeni albümüyle bomba gibi bir dönüş yaptı.

Yaşanan tüm kötü olayların ardından daha da güçlü bir şekilde dönen Shakira, tam 7 yıl aradan sonra yeni albüm çıkardı.

Yaşanan tüm kötü olayların ardından daha da güçlü bir şekilde dönen Shakira, tam 7 yıl aradan sonra yeni albüm çıkardı.

Ünlü isim, 'eski partneri' ile kariyerini feda ettiğini itiraf ederek bundan sonra müziğine odaklanacağını söylemiş ve yeni albüm müjdesini vermişti.

Şimdilerde ise hem albümüyle hem de verdiği röportajlarla konuşuluyor kendisi.

Uzun bir aranın ardından yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindiren Shakira, bir sürpriz daha yaptı.

Uzun bir aranın ardından yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindiren Shakira, bir sürpriz daha yaptı.

Kolombiyalı ünlü şarkıcı, New York'ta bulunan Times Meydanı'nda sürpriz bir şekilde sahne aldı!

40 binden fazla kişinin katıldığı bu sürpriz ve bedava konser ile bir de rekor kırıldı. Times Meydanı, daha önce hiç bu kadar kalabalık olmamıştı!

40 binden fazla kişinin katıldığı bu sürpriz ve bedava konser ile bir de rekor kırıldı. Times Meydanı, daha önce hiç bu kadar kalabalık olmamıştı!
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Shakira, sürpriz konserinde en sevilen şarkılarını seslendirdi, her zaman olduğu gibi dansını sergilemeyi de ihmal etmedi.

Shakira, sürpriz konserinde en sevilen şarkılarını seslendirdi, her zaman olduğu gibi dansını sergilemeyi de ihmal etmedi.

Ünlü isim, ayrıca bir şarkısında elektro gitar da çalarak hayranlarına resmen şölen yarattı. Kendisine eşlik eden dansçılarıyla ve binlerce kişiyle, resmen bayram havası esti Times Meydanı'nda.

Ünlü isim, ayrıca bir şarkısında elektro gitar da çalarak hayranlarına resmen şölen yarattı. Kendisine eşlik eden dansçılarıyla ve binlerce kişiyle, resmen bayram havası esti Times Meydanı'nda.

O anlar kameralara da böyle yansıdı;

Ne yalan söyleyelim, bu anlar içimize dokunmadı değil.

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