Shakira Times Meydanı'nda Rekor Kırdı: Ücretsiz Konserde Eğlenenler İçimize Dokundu!
Shakira Times Meydanı'nda Rekor Kırdı: Ücretsiz Konserde Eğlenenler İçimize Dokundu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Shakira, dilimize dolanan hit şarkılarıyla neredeyse tüm dünyanın tanıdığı isimler arasında.
Kendine has tarzıyla milyonlar tarafından beğenilen Shakira, son yıllarda ise özel hayatıyla gündemimize gelmişti.
Yaşanan tüm kötü olayların ardından daha da güçlü bir şekilde dönen Shakira, tam 7 yıl aradan sonra yeni albüm çıkardı.
Uzun bir aranın ardından yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindiren Shakira, bir sürpriz daha yaptı.
40 binden fazla kişinin katıldığı bu sürpriz ve bedava konser ile bir de rekor kırıldı. Times Meydanı, daha önce hiç bu kadar kalabalık olmamıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Shakira, sürpriz konserinde en sevilen şarkılarını seslendirdi, her zaman olduğu gibi dansını sergilemeyi de ihmal etmedi.
Ünlü isim, ayrıca bir şarkısında elektro gitar da çalarak hayranlarına resmen şölen yarattı. Kendisine eşlik eden dansçılarıyla ve binlerce kişiyle, resmen bayram havası esti Times Meydanı'nda.
O anlar kameralara da böyle yansıdı;
Ne yalan söyleyelim, bu anlar içimize dokunmadı değil.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Adaylarımıza duyurulur!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda