Görüş Bildir
Haberler
TV
Bahar Dizisinin Timur Hocası Mehmet Yılmaz Ak, Setten Paylaştığı Fotoğrafa Yazdığı Açıklamayla Güldürdü!

Bahar Dizisinin Timur Hocası Mehmet Yılmaz Ak, Setten Paylaştığı Fotoğrafa Yazdığı Açıklamayla Güldürdü!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.03.2024 - 16:43

Ekranların sevilen dizisi Bahar sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin başarılı oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Son olarak Doktor Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, setten bir fotoğraf paylaştı.

Set fotoğrafına düştüğü not ise herkesi güldürdü!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekranların en yeni dizisi Bahar, kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Ekranların en yeni dizisi Bahar, kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla sevilen dizi, sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi haline geldi. Her yeni bölümüyle de reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Kadrosunda Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisiyle ilgili ortaya çıkan her detay, merakla takip ediliyor.

Kadrosunda Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisiyle ilgili ortaya çıkan her detay, merakla takip ediliyor.

Henüz geçtiğimiz saatlerde, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, Bahar hakkında kimsenin dikkat etmediği bir detay paylaştı.

Burada yer vermiştik;

Dizinin başarılı oyuncularının yer yer doğaçlama yaptığı sahneler izleyenlere büyük bir keyif vermeye devam ederken, set arkasından gelen görüntülerde de dizi ekibinin oldukça eğlendiğini görüyoruz.

Dizinin başarılı oyuncularının yer yer doğaçlama yaptığı sahneler izleyenlere büyük bir keyif vermeye devam ederken, set arkasından gelen görüntülerde de dizi ekibinin oldukça eğlendiğini görüyoruz.

Sizin anlayacağınız oyuncuların başarısı yalnızca kamera önünde kalmıyor!

Son olarak Bahar dizisinin hem antipatik hem sempatik hocası Doktor Timur'a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'tan bir set paylaşımı geldi.

Son olarak Bahar dizisinin hem antipatik hem sempatik hocası Doktor Timur'a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'tan bir set paylaşımı geldi.

Bugüne kadar zaman zaman set hallerini gördüğümüz Mehmet Yılmaz Ak'ın bu paylaşımı ise diğerlerinden farklıydı!

Mehmet Yılmaz Ak, Bahar dizisinin setinden, karavandan çekmiş olduğu bu fotoğrafı paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafına beğeni ve yorum yağarken bir detay ise dikkat çekti!

Mehmet Yılmaz Ak, Bahar dizisinin setinden, karavandan çekmiş olduğu bu fotoğrafı paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafına beğeni ve yorum yağarken bir detay ise dikkat çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Doktor Timur, bu fotoğrafa Korece 'doktor' yazmıştı! Mehmet Yılmaz Ak, bu detayla izleyicileri gülümsetmeyi başardı.

Doktor Timur, bu fotoğrafa Korece 'doktor' yazmıştı! Mehmet Yılmaz Ak, bu detayla izleyicileri gülümsetmeyi başardı.

"Peki neden Korece?" diye düşündüyseniz, Bahar dizisinin bir Kore yapımı olan Doktor Cha'dan uyarlandığını ekleyelim.

"Peki neden Korece?" diye düşündüyseniz, Bahar dizisinin bir Kore yapımı olan Doktor Cha'dan uyarlandığını ekleyelim.

Oyuncuları bile orijinaline sadık kalıyor anlayacağınız!

Tabii bu fotoğrafa gelen yorumlar da eksik olmadı.

Tabii bu fotoğrafa gelen yorumlar da eksik olmadı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın