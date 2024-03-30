Bahar Dizisinin Timur Hocası Mehmet Yılmaz Ak, Setten Paylaştığı Fotoğrafa Yazdığı Açıklamayla Güldürdü!

Ekranların sevilen dizisi Bahar sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin başarılı oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Son olarak Doktor Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, setten bir fotoğraf paylaştı.

Set fotoğrafına düştüğü not ise herkesi güldürdü!