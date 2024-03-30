Bahar Dizisinin Timur Hocası Mehmet Yılmaz Ak, Setten Paylaştığı Fotoğrafa Yazdığı Açıklamayla Güldürdü!
Bahar Dizisinin Timur Hocası Mehmet Yılmaz Ak, Setten Paylaştığı Fotoğrafa Yazdığı Açıklamayla Güldürdü!
Ekranların sevilen dizisi Bahar sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin başarılı oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Son olarak Doktor Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, setten bir fotoğraf paylaştı.
Set fotoğrafına düştüğü not ise herkesi güldürdü!
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Ekranların en yeni dizisi Bahar, kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
Kadrosunda Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisiyle ilgili ortaya çıkan her detay, merakla takip ediliyor.
Dizinin başarılı oyuncularının yer yer doğaçlama yaptığı sahneler izleyenlere büyük bir keyif vermeye devam ederken, set arkasından gelen görüntülerde de dizi ekibinin oldukça eğlendiğini görüyoruz.
Son olarak Bahar dizisinin hem antipatik hem sempatik hocası Doktor Timur'a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'tan bir set paylaşımı geldi.
Mehmet Yılmaz Ak, Bahar dizisinin setinden, karavandan çekmiş olduğu bu fotoğrafı paylaştı. Ünlü ismin fotoğrafına beğeni ve yorum yağarken bir detay ise dikkat çekti!
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Doktor Timur, bu fotoğrafa Korece 'doktor' yazmıştı! Mehmet Yılmaz Ak, bu detayla izleyicileri gülümsetmeyi başardı.
"Peki neden Korece?" diye düşündüyseniz, Bahar dizisinin bir Kore yapımı olan Doktor Cha'dan uyarlandığını ekleyelim.
Tabii bu fotoğrafa gelen yorumlar da eksik olmadı.
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