Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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1. Gelecek bölümler daha da iyi olacak hamdüsenalar olsun!
2. Senciyiz be Sönmez mommy
3. Pinko sonunda kendisine layık bi gelin buldu😅
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5. 1 ayı bekleyemedi bile
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6. İçimizin yağlarını eriten o sahne nasıl yazıldı?
7. Şerbomuzdan vazgeçemiyoruz!
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10. Pinko biraz morardı.
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