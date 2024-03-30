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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 15:36

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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1. Gelecek bölümler daha da iyi olacak hamdüsenalar olsun!

2. Senciyiz be Sönmez mommy

3. Pinko sonunda kendisine layık bi gelin buldu😅

4. 👇

5. 1 ayı bekleyemedi bile

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6. İçimizin yağlarını eriten o sahne nasıl yazıldı?

7. Şerbomuzdan vazgeçemiyoruz!

8. 👇

8. 👇

9. 👇

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10. Pinko biraz morardı.

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11. 👇

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