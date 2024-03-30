Kahve Seçimleriyle Kelime Dağarcığımızı Genişleten Kişiye Yapılan Shop Kırdı Geçirdi
Kahve Seçimleriyle Kelime Dağarcığımızı Genişleten Kişiye Yapılan Shop Kırdı Geçirdi
Bir ay boyunca tek bir kahve içecek olsa, hangi kahveyi tercih edeceğini seçen bir sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Ertuğrul Koçlar adlı bu kullanıcı, sosyal medyada pek çok goygoyun da konusu oldu.
Son olarak 'Satrayni'nin bu kullanıcıya yaptığı bir shop, birbirinden komik yorumları da beraberinde getirdi!
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Ertuğrul Koçlar adlı kullanıcı, bir ay boyunca içeceği kahveyi seçtiği bir video çekerek sosyal medyanın gündemine geldi.
Anaerobik, natural, yıkanmış derken bir de bu kelimeler birleşmeye, hatta valla işlenmeye başladı!
Bu akıma ise son noktayı 'Satrayni' koydu. Yaptığı shopla pek çok kişinin de yorumunu aldı!
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