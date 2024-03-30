Kahve Seçimleriyle Kelime Dağarcığımızı Genişleten Kişiye Yapılan Shop Kırdı Geçirdi

Bir ay boyunca tek bir kahve içecek olsa, hangi kahveyi tercih edeceğini seçen bir sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Ertuğrul Koçlar adlı bu kullanıcı, sosyal medyada pek çok goygoyun da konusu oldu.

Son olarak 'Satrayni'nin bu kullanıcıya yaptığı bir shop, birbirinden komik yorumları da beraberinde getirdi!