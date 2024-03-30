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Kahve Seçimleriyle Kelime Dağarcığımızı Genişleten Kişiye Yapılan Shop Kırdı Geçirdi

Kahve Seçimleriyle Kelime Dağarcığımızı Genişleten Kişiye Yapılan Shop Kırdı Geçirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 00:08

Bir ay boyunca tek bir kahve içecek olsa, hangi kahveyi tercih edeceğini seçen bir sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Ertuğrul Koçlar adlı bu kullanıcı, sosyal medyada pek çok goygoyun da konusu oldu. 

Son olarak 'Satrayni'nin bu kullanıcıya yaptığı bir shop, birbirinden komik yorumları da beraberinde getirdi!

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Ertuğrul Koçlar adlı kullanıcı, bir ay boyunca içeceği kahveyi seçtiği bir video çekerek sosyal medyanın gündemine geldi.

Ertuğrul Koçlar adlı kullanıcı, bir ay boyunca içeceği kahveyi seçtiği bir video çekerek sosyal medyanın gündemine geldi.

Başta çoğu şey normal ilerlese de videonun ilerleyen dakikalarında pek de alışık olmadığımız kelimeler duymaya başladık.

Anaerobik, natural, yıkanmış derken bir de bu kelimeler birleşmeye, hatta valla işlenmeye başladı!

Anaerobik, natural, yıkanmış derken bir de bu kelimeler birleşmeye, hatta valla işlenmeye başladı!

Haliyle bu video, goygoycuların diline düştü. Ardından pek çok kişi birbirinden ilginç seçimler yaptığı videolar çekmeye başladı.

Bu akıma ise son noktayı 'Satrayni' koydu. Yaptığı shopla pek çok kişinin de yorumunu aldı!

Bu akıma ise son noktayı 'Satrayni' koydu. Yaptığı shopla pek çok kişinin de yorumunu aldı!
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