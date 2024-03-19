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3 İlde Dev Operasyon! 2 Suç Örgütü Daha Çökertildi: Organize Suç Örgütü Üyesi 25 Şüpheli Yakalandı

3 İlde Dev Operasyon! 2 Suç Örgütü Daha Çökertildi: Organize Suç Örgütü Üyesi 25 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı Operasyon Ali Yerlikaya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 09:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘MAHZEN-13’ operasyonlarında 2 ayrı şuç örgütü çökertildi. 25 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘MAHZEN-13’ operasyonlarında 2 ayrı şuç örgütü çökertildi. 25 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

-Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,

-Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,

-Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,

-3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,

-Silah ticareti yaptıkları,

-Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

-16 adet ruhsatsız tabanca,

-2 adet tam otomatik uzun namlulu silah,

-10 adet tüfek,

-Çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve

-Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyona ilişkin görüntüler:

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

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