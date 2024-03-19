3 İlde Dev Operasyon! 2 Suç Örgütü Daha Çökertildi: Organize Suç Örgütü Üyesi 25 Şüpheli Yakalandı
3 İlde Dev Operasyon! 2 Suç Örgütü Daha Çökertildi: Organize Suç Örgütü Üyesi 25 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
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İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘MAHZEN-13’ operasyonlarında 2 ayrı şuç örgütü çökertildi. 25 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Operasyona ilişkin görüntüler:
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
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