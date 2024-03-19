3 İlde Dev Operasyon! 2 Suç Örgütü Daha Çökertildi: Organize Suç Örgütü Üyesi 25 Şüpheli Yakalandı

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

-Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,

-Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,

-Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,

-3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,

-Silah ticareti yaptıkları,

-Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

-16 adet ruhsatsız tabanca,

-2 adet tam otomatik uzun namlulu silah,

-10 adet tüfek,

-Çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve

-Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.