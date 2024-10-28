29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları! Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel, Anlamlı ve Resimli Cumhuriyet Mesajları

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, geçmişimizin kahramanlarına minnettarlıkla yaklaşıyoruz. Onlar, özgürlük ve bağımsızlık uğruna büyük fedakarlıklar yaptılar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'

Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...