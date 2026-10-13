Tribün Dolu mu? Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi ve Reklamlarda Kalabalığın Nasıl Çoğaltıldığını Anlattı!
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Dizi ve reklam setlerinin perde arkasını paylaşarak sosyal medyada adından söz ettiren set çalışanı Yener Yalçın, bir kez daha setlerle ilgili merak edilen bir soruyu cevapladı. Reklam ve dizilerde her daim dolu görünen tribünleri merak eden izleyici, 'Stadyumda çekilen reklamlarda tribünün her köşesine insan mı oturtuluyor?' diye sordu. Yalçın, çekim arasında kamerayı açıp bu işin püf noktasını tek tek gösterdi.
Kaynak: Yener Yalçın
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Yener Yalçın, dizi ve reklam setlerinin perde arkasını anlatarak tanınan bir set çalışanı.
Tribünün tamamı dolu görünse de aslında kalabalığın bir kısmı yerinden taşınıp çoğaltılıyor.
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