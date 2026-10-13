Tribün Dolu mu? Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi ve Reklamlarda Kalabalığın Nasıl Çoğaltıldığını Anlattı!

Yener Yalçın'ın da açıkladığı gibi Tribünün tamamı tek seferde dolmuyor. Yalçın'ın anlattığına göre sorunun geldiği çekim aslında kapalı bir spor salonunda yapıldı. Kamerayı salonun içinde gezdiren Yalçın, önce boş tribünleri, ardından parkede basketbol kıyafetli bir oyuncunun da göründüğü alanı ve bir köşede toplanmış kalabalığı gösterdi. Süreci de bu görüntülerle anlattı: Önce kalabalık tribünün bir bölümüne yerleştiriliyor, o kısım çekildikten sonra aynı insanlar başka bölüme taşınıp yeniden kayda alınıyor.

Yalçın, elleriyle kadrajı çizerek kameranın sabit olması gerektiğini de vurguladı. Kamera yer değiştirirse görüntüler üst üste oturmuyor. Sağ taraf, orta kısım ve üst sıralar sonradan birleştirilince boş koltuklar bir anda dolmuş gibi görünüyor. Yani reklam yönetmeninin istediği dolu tribün görüntüsü için salonu baştan sona doldurmaya gerek kalmıyor. Kalabalık sahnelerinde kareleri bu şekilde çoğaltmak, sinema ve dizi dünyasında da sık başvurulan bir yöntem. Yalçın da işin içinde uzun zamandır olduğunu saklamıyor: “İnsan çoğaltmadıysam 10 kere çoğaltmışımdır.”