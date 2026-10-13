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Tribün Dolu mu? Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi ve Reklamlarda Kalabalığın Nasıl Çoğaltıldığını Anlattı!

Tribün Dolu mu? Set Çalışanı Yener Yalçın Dizi ve Reklamlarda Kalabalığın Nasıl Çoğaltıldığını Anlattı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
13.10.2026 - 14:11
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Dizi ve reklam setlerinin perde arkasını paylaşarak sosyal medyada adından söz ettiren set çalışanı Yener Yalçın, bir kez daha setlerle ilgili merak edilen bir soruyu cevapladı. Reklam ve dizilerde her daim dolu görünen tribünleri merak eden izleyici, 'Stadyumda çekilen reklamlarda tribünün her köşesine insan mı oturtuluyor?' diye sordu. Yalçın, çekim arasında kamerayı açıp bu işin püf noktasını tek tek gösterdi.

Kaynak: Yener Yalçın

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yener Yalçın, dizi ve reklam setlerinin perde arkasını anlatarak tanınan bir set çalışanı.

Yener Yalçın, dizi ve reklam setlerinin perde arkasını anlatarak tanınan bir set çalışanı.
www.instagram.com

Yalçın, uzun yıllardır dizi, film ve reklam setlerinde çalışıyor. Asıl tanınırlığını ise TikTok ve Instagram'da paylaştığı kısa videolarla kazandı. Kamera arkasını sohbet havasında anlatan isim; yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini, öpüşme sahnelerinin gerçek olup olmadığını, reklamlardaki ifadelerle nasıl kandırıldığımızı ve pahalı mücevherlerin sette nasıl korunduğunu daha önce de yanıtlamıştı. Mücevher reklamı çektikleri sette değerli takıların özel çantalarla ve görevli eşliğinde getirildiğini de kamerasıyla göstermişti. Takipçilerin yorumlara bıraktığı sorular çoğu zaman yeni videonun konusu oluyor. Bu kez gelen yorum ise şöyleydi: “Abi stadyumda çekilen reklamlarda tribünün tamamına insan mı koyuyorlar?”

Tribünün tamamı dolu görünse de aslında kalabalığın bir kısmı yerinden taşınıp çoğaltılıyor.

Tribünün tamamı dolu görünse de aslında kalabalığın bir kısmı yerinden taşınıp çoğaltılıyor.
www.instagram.com

Yener Yalçın'ın da açıkladığı gibi Tribünün tamamı tek seferde dolmuyor. Yalçın'ın anlattığına göre sorunun geldiği çekim aslında kapalı bir spor salonunda yapıldı. Kamerayı salonun içinde gezdiren Yalçın, önce boş tribünleri, ardından parkede basketbol kıyafetli bir oyuncunun da göründüğü alanı ve bir köşede toplanmış kalabalığı gösterdi. Süreci de bu görüntülerle anlattı: Önce kalabalık tribünün bir bölümüne yerleştiriliyor, o kısım çekildikten sonra aynı insanlar başka bölüme taşınıp yeniden kayda alınıyor.

Yalçın, elleriyle kadrajı çizerek kameranın sabit olması gerektiğini de vurguladı. Kamera yer değiştirirse görüntüler üst üste oturmuyor. Sağ taraf, orta kısım ve üst sıralar sonradan birleştirilince boş koltuklar bir anda dolmuş gibi görünüyor. Yani reklam yönetmeninin istediği dolu tribün görüntüsü için salonu baştan sona doldurmaya gerek kalmıyor. Kalabalık sahnelerinde kareleri bu şekilde çoğaltmak, sinema ve dizi dünyasında da sık başvurulan bir yöntem. Yalçın da işin içinde uzun zamandır olduğunu saklamıyor: “İnsan çoğaltmadıysam 10 kere çoğaltmışımdır.”

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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