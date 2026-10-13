TÜBİTAK'tan Yeni Destek: Biyoçeşitlilik Projelerine 175 Bin Euroya Kadar Verilecek, Başvurular Başladı

Çağrı, BiodivERsA+ tarafından 2026 için hazırlandı. Ortaklıkta 40 ülkeden 81 ortak yer alıyor ve hedef, biyoçeşitlilik kaybını durdurup tersine çevirmek. Avrupa doğasının 2030'a kadar toparlanmaya başlaması, insanların da 2050'ye kadar doğayla uyum içinde yaşaması amaçlanıyor.

Çağrı üç tema üzerine kurulu: yeni ekosistemlerin işleyişi, yeni ekosistemlere giden yollar ve bu ekosistemler bağlamında biyoçeşitliliğin sağladığı faydalar. Karasal, tatlı su, deniz ve kıyı ekosistemlerini kapsayan projeler en fazla 36 ay sürebilecek.