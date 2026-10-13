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TÜBİTAK'tan Yeni Destek: Biyoçeşitlilik Projelerine 175 Bin Euroya Kadar Verilecek, Başvurular Başladı

TÜBİTAK'tan Yeni Destek: Biyoçeşitlilik Projelerine 175 Bin Euroya Kadar Verilecek, Başvurular Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 14:10
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TÜBİTAK, Ufuk Avrupa kapsamındaki BiodivERsA+ 2026 çağrısıyla biyoçeşitlilik araştırmalarına proje başına 175 bin euroya kadar destek verecek. 'Yeni Ekosistemler: Biyoçeşitlilik, Sosyo-Ekolojik Sonuçlar ve Gelecekteki Seyirler-BiodivFuture' başlıklı çağrıda ilk aşama uluslararası başvurular 10 Kasım 2026'da, Türkiye'deki ulusal başvurular ise 16 Kasım 2026'da sona erecek.

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Çağrı, kara, tatlı su, deniz ve kıyı ekosistemlerindeki değişimi merceğe alıyor.

Çağrı, kara, tatlı su, deniz ve kıyı ekosistemlerindeki değişimi merceğe alıyor.

Çağrı, BiodivERsA+ tarafından 2026 için hazırlandı. Ortaklıkta 40 ülkeden 81 ortak yer alıyor ve hedef, biyoçeşitlilik kaybını durdurup tersine çevirmek. Avrupa doğasının 2030'a kadar toparlanmaya başlaması, insanların da 2050'ye kadar doğayla uyum içinde yaşaması amaçlanıyor.

Çağrı üç tema üzerine kurulu: yeni ekosistemlerin işleyişi, yeni ekosistemlere giden yollar ve bu ekosistemler bağlamında biyoçeşitliliğin sağladığı faydalar. Karasal, tatlı su, deniz ve kıyı ekosistemlerini kapsayan projeler en fazla 36 ay sürebilecek.

Türkiye'den başvuru yapacak kuruluşlar için üst sınır 100 bin ile 175 bin euro arasında değişiyor.

Türkiye'den başvuru yapacak kuruluşlar için üst sınır 100 bin ile 175 bin euro arasında değişiyor.

Proje başına TÜBİTAK katkısı en fazla 175 bin euro olacak; kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi bu sınırın dışında tutuluyor. Yürütücü kuruluş başına üst sınır ise üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma altyapıları ve diğer kamu kurumları için 100 bin euro, özel kuruluşlar için 175 bin euro.

Kabul edilen bütçe üzerinden destek oranı kamu kuruluşları ve üniversitelerde yüzde 100, KOBİ'lerde yüzde 75, büyük özel kuruluşlarda yüzde 60. Türkiye'den yükseköğretim kurumları, kamu kurumları ve ticaret sicil belgesi olan sermaye şirketleri başvurabilecek.

Başvuru tek bir adımda bitmiyor: Takvimde 10 Kasım, 16 Kasım ve 19 Kasım tarihleri var.

Başvuru tek bir adımda bitmiyor: Takvimde 10 Kasım, 16 Kasım ve 19 Kasım tarihleri var.

Önce uluslararası konsorsiyumun ilk aşama önerisini 10 Kasım 2026'ya kadar teslim etmesi gerekiyor. Türkiye'deki ortakların TÜBİTAK'a ayrıca ulusal başvuru yapması zorunlu; bunun son günü 16 Kasım, elektronik imza işlemlerinin tamamlanma tarihi ise 19 Kasım 2026.

Konsorsiyum şartları da net: en az üç ülkeden uygun ortak, en az üç farklı fonlayıcıdan destek talebi ve ortaklar arasında en az iki farklı AB üyesi ya da Ufuk Avrupa'ya asosiye ülkeden kuruluş. İkinci aşamaya davet edilen projeler için uluslararası son başvuru tarihi 16 Nisan 2027.

Desteklenecek projeler Eylül 2027'de belli olacak, çalışmalar Aralık 2027'den itibaren başlayacak.

Desteklenecek projeler Eylül 2027'de belli olacak, çalışmalar Aralık 2027'den itibaren başlayacak.

Desteklenecek projelerin Eylül 2027'de ilan edilmesi, çalışmaların ise 1 Aralık 2027 ile 1 Nisan 2028 arasında başlaması öngörülüyor. Yani süreç, bugün açılan çağrıdan yaklaşık bir yıl sonra sahaya inecek.

Başvurular iki ayrı sistemden yürüyor: uluslararası öneriler BiodivERsA+ Elektronik Başvuru Sistemi'nden, ulusal başvurular TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi'nden yapılıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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