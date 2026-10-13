TÜBİTAK'tan Yeni Destek: Biyoçeşitlilik Projelerine 175 Bin Euroya Kadar Verilecek, Başvurular Başladı
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TÜBİTAK, Ufuk Avrupa kapsamındaki BiodivERsA+ 2026 çağrısıyla biyoçeşitlilik araştırmalarına proje başına 175 bin euroya kadar destek verecek. 'Yeni Ekosistemler: Biyoçeşitlilik, Sosyo-Ekolojik Sonuçlar ve Gelecekteki Seyirler-BiodivFuture' başlıklı çağrıda ilk aşama uluslararası başvurular 10 Kasım 2026'da, Türkiye'deki ulusal başvurular ise 16 Kasım 2026'da sona erecek.
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Çağrı, kara, tatlı su, deniz ve kıyı ekosistemlerindeki değişimi merceğe alıyor.
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Türkiye'den başvuru yapacak kuruluşlar için üst sınır 100 bin ile 175 bin euro arasında değişiyor.
Başvuru tek bir adımda bitmiyor: Takvimde 10 Kasım, 16 Kasım ve 19 Kasım tarihleri var.
Desteklenecek projeler Eylül 2027'de belli olacak, çalışmalar Aralık 2027'den itibaren başlayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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