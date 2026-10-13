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Raporlu Hastalar Reçete Yazdırmadan İlaç Alacak: İlk Etapta 4 Hasta Grubu Gündemde

Raporlu Hastalar Reçete Yazdırmadan İlaç Alacak: İlk Etapta 4 Hasta Grubu Gündemde

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 14:12
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Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı nedeniyle ilaç raporu olan hastaların rapor süresince her seferinde reçete yazdırmadan ilaçlarını eczaneden alabilmesi için düzenleme hazırlıyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre uygulamanın yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Hangi hastalıkların kapsama gireceği ise henüz netleşmedi; Türk Eczacıları Birliği ilk etapta tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarını işaret ediyor.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktor ilacı değiştirmedikçe hastanın reçete için yeniden kapı çalmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktor ilacı değiştirmedikçe hastanın reçete için yeniden kapı çalmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Bakan Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada planlanan sistemi şöyle anlattı: 'Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.'

Modelde ilaç, rapor süresi boyunca aylık dozlar halinde eczaneden verilecek. Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlık içinde olduğunu ve sistemi 'çok yakın zamanda' hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti. Yani ilk reçeteyi yine doktor yazıyor; değişen, aynı ilaç için her ay ya da her dönem yeniden hekime gitme zorunluluğu.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ercanlı, ilk aşamada tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarının kapsama girebileceğini belirtti.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ercanlı, ilk aşamada tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarının kapsama girebileceğini belirtti.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı, konunun henüz çok yeni olduğunu, hangi hastalık ve ilaç gruplarının kapsanacağına dair net bir bilgi bulunmadığını söyledi. Yine de bir tahminde bulundu: 'İlk etapta özellikle tansiyon, diyabet, astım, KOAH gibi hastalık gruplarında' uygulamaya geçilebilir. Başlıktaki dört hasta grubu da buradan çıkıyor.

Kapsamın kesinleşmesi Bakanlığın düzenlemesine bağlı. Ercanlı'nın ifadesine göre ilk aşamadan sonra liste genişletilebilir. NTV'nin edindiği bilgiye göre ise düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Ercanlı'ya göre eczaneler altyapı ve donanım açısından hazır, Türkiye genelinde 31 binden fazla eczane birinci basamak hizmet veriyor.

Ercanlı'ya göre eczaneler altyapı ve donanım açısından hazır, Türkiye genelinde 31 binden fazla eczane birinci basamak hizmet veriyor.

Ercanlı, eczanelerin yeni uygulamaya altyapı ve donanım bakımından hazır olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde 31 binden fazla eczanenin birinci basamak sağlık hizmeti sunduğunu hatırlatan Ercanlı, düzenli reçetelemede eczacıların sağlık sistemindeki yükü hafifletebileceğini dile getirdi.

Düzenleme henüz yürürlükte değil; o güne kadar mevcut reçete ve ilaç temin kuralları geçerli. Hangi hastalıkların listeye gireceği ve sistemin tam olarak nasıl işleyeceği, Bakanlığın yıl sonuna kadar yapması planlanan düzenlemesiyle netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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