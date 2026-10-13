Raporlu Hastalar Reçete Yazdırmadan İlaç Alacak: İlk Etapta 4 Hasta Grubu Gündemde
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Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı nedeniyle ilaç raporu olan hastaların rapor süresince her seferinde reçete yazdırmadan ilaçlarını eczaneden alabilmesi için düzenleme hazırlıyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre uygulamanın yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Hangi hastalıkların kapsama gireceği ise henüz netleşmedi; Türk Eczacıları Birliği ilk etapta tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarını işaret ediyor.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktor ilacı değiştirmedikçe hastanın reçete için yeniden kapı çalmasına gerek kalmayacağını söyledi.
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Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ercanlı, ilk aşamada tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarının kapsama girebileceğini belirtti.
Ercanlı'ya göre eczaneler altyapı ve donanım açısından hazır, Türkiye genelinde 31 binden fazla eczane birinci basamak hizmet veriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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