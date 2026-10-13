Raporlu Hastalar Reçete Yazdırmadan İlaç Alacak: İlk Etapta 4 Hasta Grubu Gündemde

Bakan Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada planlanan sistemi şöyle anlattı: 'Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.'

Modelde ilaç, rapor süresi boyunca aylık dozlar halinde eczaneden verilecek. Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlık içinde olduğunu ve sistemi 'çok yakın zamanda' hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti. Yani ilk reçeteyi yine doktor yazıyor; değişen, aynı ilaç için her ay ya da her dönem yeniden hekime gitme zorunluluğu.