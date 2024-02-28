28 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Şubat Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Süper Lig’de şampiyonluk için kıyasıya mücadele veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında “FETÖ” polemiği yaşanıyor.
Almanya'dan Schengen vizesine başvuracak olanlar için önemli bir açıklama yapıldı.
İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi vahşice katleden Delil Aysal için cezai ehliyeti yerinde raporu çıktı. Katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.
Sakarya Akyazı’da yaşandığı belirtilen olayda, bir şahıs meydanda bulunan Atatürk büstüne baltayla saldırdı.
Terör örgütü liderliği sebebiyle yaklaşı 6 yıldır tutuklu bulunan Adnan Oktar için, cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüşme yaptığı iddia edilmişti. Erzurum’daki cezaevinde bulunan Adnan Oktar’ın Van Cezaevi’ne nakledildiği ortaya çıktı.
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Şubat ayının bitmesine yalnızca bir gün kaldı. Bu yıl 29 gün süren Şubat ayında hava durumu, hava durumu gözlemcilerini de şaşırtarak iklim değişikliğinin gözle görülür bir yansıması oldu.
Texaslı bir adam, eşinin evden çalışırken yaptığı iş görüşmelerini dinledi. Bu sayede edindiği bilgilerle ise borsada 1.76 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor.
Türkiye’de özellikle Marmara Bölgesi’nde etkili olan sis ulaşımda zorluklara neden oluyor. Yoğun sis nedeniyle görüş açısı düştüğü için Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havaalanı’nda uçuşların kapasitesi düşürüldü.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Taş ve Alyamaç aileleri arasında çıkan anlaşmazlığın sonunda 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi de yaralanmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öğrenilen silahlı kavganın bir gün önceden planlandığı, incelenen cep telefonundaki yazışmalar ile ortaya çıktı.
Eski milletvekili Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid’in torunlarından birinin evlendiği törende Atatürk’e ve Cumhuriyet’i kuran kadrolara ağır hakaretler etmiş, imam Halil Konakçı da gülerek amin demişti. Beşiktaş Nusretiye Camii imamı Ferdi Gümüşçü ise Atatürk’e hakaret eden kişilere tepki göstermişti. İmam Gümüşcü ve ailesinin kaldığı lojmanda yangın çıktığı ve Gümüşçü ailesinin evsiz kaldığı ortaya çıktı.
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Filistinli model Bella Hadid her fırsatta Filistin'e olan desteğini gösteren nadir isimlerden. Platformunu kullandığı için sayısız iş kaybeden Bella Hadid'e bir diğer darbe İngiliz marka Charlotte Tilbury'den geldi.
Model Simurg Sarsılmaz’ın, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi’nden muhtar adayı olması sosyal medyada da gündem olmuştu. Güzelliği ve Amedspor taraftarı olmasıyla dikkat çeken Simurg Sarsılmaz, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Bu yıl 68'incisi düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilecek. Final elemeleri devam eden yarışma 7 Mayıs ila 11 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Şimdiden tüm dünyanın gözünü üzerine diktiği yarışmada İsrail krizi büyüyor!
Türkiye'nin gövde yüksekliği en fazla olan barajı Yusufeli'de feyezan tedbiri kapsamında baraj suları tahliye edildi. Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajın suları yaklaşık 30 metre çekilince Orta Çağ'da inşa edildiği tahmin edilen Tekkale köyü gün yüzüne çıktı.
Yerel seçimlere 1 aydan biraz fazla süre kalırken, seçim anketleri de üstü üste yayınlanıyor. Anketler, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş’ın, en ciddi rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un önünde olduğunu gösteriyor. Gazeteci Nevşin Mengü ise anketler için uyarıyor.
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Yaklaşan yerel seçimlerde yarışın yakın geçmesi beklenen Balıkesir’de, CHP’nin adayı Ahmet Akın ile aynı ad ve soyada sahip bir kişinin de bağımsız aday olduğu ortaya çıkmıştı. CHP adayı Akın, “şeytanın aklına gelmez’ diyerek tepki gösterdiği bağımsız aday Ahmet Akın ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bir lokantada garson olarak çalışan bağımsız aday Ahmet Akın 3 haftadır işe gitmiyormuş ve telefonları da kapalıymış. Ayrıca Ahmet Akın’ın çevresi de siyasetle ilgilisi olduğunu bilmiyormuş.
Bitcoin’de aylardır süren seyir sona erdi ve hızlı yükseliş başladı. Bitcoin, yeniden 60 bin doların üzerine çıkınca, ünlü kripto para borsası Coinbase hata vermeye başladı. Şirket yaptığı açıklamada, “varlıklıklarınız güvende” ifadelerini kullandı.
Pandemi, küresel sorunlar, enflasyon ve savaş gibi süreçlerle başa çıkmak zorunda kalan, kendini evini zorla geçindirmeye çalışan Y kuşağı tarihin 'en zengin nesli' olacak! The Times yayınladığı raporla ülkelerin emlak piyasasını ve zengilik analizlerini paylaştı!
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