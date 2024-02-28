Bitcoin Yükseldi, Kripto Bara Borsası Patladı: "Varlıklarınız Güvende" Açıklaması

Bitcoin’de aylardır süren seyir sona erdi ve hızlı yükseliş başladı. Bitcoin, yeniden 60 bin doların üzerine çıkınca, ünlü kripto para borsası Coinbase hata vermeye başladı. Şirket yaptığı açıklamada, “varlıklıklarınız güvende” ifadelerini kullandı.