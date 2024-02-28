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Bitcoin Yükseldi, Kripto Bara Borsası Patladı: "Varlıklarınız Güvende" Açıklaması

Bitcoin Yükseldi, Kripto Bara Borsası Patladı: "Varlıklarınız Güvende" Açıklaması

bitcoin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 23:37

Bitcoin’de aylardır süren seyir sona erdi ve hızlı yükseliş başladı. Bitcoin, yeniden 60 bin doların üzerine çıkınca, ünlü kripto para borsası Coinbase hata vermeye başladı. Şirket yaptığı açıklamada, “varlıklıklarınız güvende” ifadelerini kullandı.

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Bitcoin, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Bitcoin’deki bu hızlı yükselişe, kripto para borsaları da dayanamadı. İşlem fazlalığı nedeniyle ünlü ABD kripto para borsası Coinbase hata vermeye başladı.

Bitcoin’deki bu hızlı yükselişe, kripto para borsaları da dayanamadı. İşlem fazlalığı nedeniyle ünlü ABD kripto para borsası Coinbase hata vermeye başladı.

Coinbase'den yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların Coinbase hesaplarında sıfır bakiye görebileceği ve alım veya satım sırasında hatalar yaşayabileceği belirtilerek, durumun farkında olunduğu aktarıldı.

Coinbase'den yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların Coinbase hesaplarında sıfır bakiye görebileceği ve alım veya satım sırasında hatalar yaşayabileceği belirtilerek, durumun farkında olunduğu aktarıldı.

Coinbase Üst Yöneticisi (CEO) Brian Armstrong ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte büyük bir artışla karşı karşıyayız, karşılaştığınız sorunlar için özür dileriz. Ekip durumu düzeltmek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Coinbase Üst Yöneticisi (CEO) Brian Armstrong ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte büyük bir artışla karşı karşıyayız, karşılaştığınız sorunlar için özür dileriz. Ekip durumu düzeltmek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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