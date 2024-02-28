Almanya'dan Schengen Vizesi Başvurusu Yapacak Olanlar Dikkat: Randevu Sistemi Değişiyor
Almanya'dan Schengen Vizesi Başvurusu Yapacak Olanlar Dikkat: Randevu Sistemi Değişiyor
Almanya'dan Schengen vizesine başvuracak olanlar için önemli bir açıklama yapıldı Almanya'nın Türkiye diş temsilciliklerinin yaptığı açıklamaya göre 18 Mart'tan itibaren randevu sisteminde değişikliğe gidilecek. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre işte detaylar...
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Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerince yapılan açıklamada 18 Mart'tan itibaren randevu sisteminde değişiklik yapılacağı bilgisi verildi.
İki aşamalı randevu sürecinin ilk aşamasında başvuru sahiplerinin randevu bekleme listesine kaydolmaları ve buna dair mail almaları gerekli.
İkinci aşamada ise vize başvurularının harici hizmet sağlayıcı aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alacakları belirtildi.
Yapılan açıklamada Schengen vizesi için randevu alırken dikkat edilmesi gereken koşullar ise şu şekilde belirtildi:
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