Protestolar Türkiye'ye Yöneltti: 100 Bin Lira Maaşla Tarım İşçisi Arıyorlar!

Çiftçilerin protestoları Avrupa'yı ayağa kaldırırken, Fransa'dan görüntüler de olay olmuştu. Çareyi mevsimlik tarım işçisi almakta bulan Fransa, Türkiye'nin de içinde olduğunu ülkelerden gelecek işçilere aylık 3 bin Euro (yaklaşık 100 bin TL) maaş verilecek.