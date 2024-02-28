Protestolar Türkiye'ye Yöneltti: 100 Bin Lira Maaşla Tarım İşçisi Arıyorlar!
Protestolar Türkiye'ye Yöneltti: 100 Bin Lira Maaşla Tarım İşçisi Arıyorlar!
Çiftçilerin protestoları Avrupa'yı ayağa kaldırırken, Fransa'dan görüntüler de olay olmuştu. Çareyi mevsimlik tarım işçisi almakta bulan Fransa, Türkiye'nin de içinde olduğunu ülkelerden gelecek işçilere aylık 3 bin Euro (yaklaşık 100 bin TL) maaş verilecek.
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Avrupa'da yükselen maliyetler yüzünde protesto yapan çiftçilerin eylemleri gündem olmuştu. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'da çiftçiler resmen ayaklanmıştı.
Kendi üretimlerine rağmen Türkiye başka olmak üzere başka ülkelerden domates ithal etmek zorunda kalan Fransa, mevsimlik işçi alımına yöneldi.
Ülkelerine gelecek mevsimlik tarım işçilerine Fransa'da ayda 3 bin Euro ödenecek. TL olarak yaklaşık (euro/TL 33,72) 101 bin lira eden maaşlar ilgi çekiyor.
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