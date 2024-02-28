Baraj Suları Tahliye Edilince 150 Yıllık İlçe Ortaya Çıktı! Vatandaşlar Sular Altında Kalan Anılarını Yad Etti

Orta Çağ'da inşa edildiği düşünülen ve sarp bir kaya üzerine kurulan Tekkale Köyü Kalesi de suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı. 150 yılı aşkın bir süredir var olan ilçe, tarihi boyunca 7 kez taşındı.

Baraj sularının yaklaşık 30 metreye yakın bölümünün tahliye edilmesiyle sular altında kalan yedi köyden biri olan Tekkale köyü, evleri, okulu ve yollarıyla birlikte yeniden ortaya çıktı.