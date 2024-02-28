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Baraj Suları Tahliye Edilince 150 Yıllık İlçe Ortaya Çıktı! Vatandaşlar Sular Altında Kalan Anılarını Yad Etti

Baraj Suları Tahliye Edilince 150 Yıllık İlçe Ortaya Çıktı! Vatandaşlar Sular Altında Kalan Anılarını Yad Etti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.02.2024 - 21:23

Türkiye'nin gövde yüksekliği en fazla olan barajı Yusufeli'de feyezan tedbiri kapsamında baraj suları tahliye edildi. Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajın suları yaklaşık 30 metre çekilince Orta Çağ'da inşa edildiği tahmin edilen Tekkale köyü gün yüzüne çıktı. 

İşte, detaylar...

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Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nda HES projesi kapsamında testler sürüyor!

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nda HES projesi kapsamında testler sürüyor!

Artvin iline bağlı Yusufeli ilçesi, Çoruh Nehri üzerinde büyük bir baraj ve hidroelektrik santrali (HES) projesine ev sahipliği yapıyor. 26 Şubat 2013 tarihinde temelleri atılan proje, 275 metre olan baraj gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını elinde bulunduruyor. Ayrıca, dünya genelindeki barajlar arasında da beşinci en yüksek yapı olarak sıralanıyor. 

DHA'nın haberine göre, 2022 yılının sonlarında tamamlanan Yusufeli Barajı'nda şimdilerde hidroelektrik santrali (HES) projesi kapsamında enerji üretimi için ıslak testler sürüyor.

2022 yılında su toplamaya başlayan baraj suları 7 ilçeyi sular altında bırakmıştı!

2022 yılında su toplamaya başlayan baraj suları 7 ilçeyi sular altında bırakmıştı!

22 Kasım 2022 tarihinde faaliyete geçen ve su toplamaya başlayan Yusufeli Barajı, Artvin'in Yusufeli ilçe merkezi ile birlikte Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

Baraj inşası sırasında sular altında kalan bölge halkı, tahliye edildi!

Baraj inşası sırasında sular altında kalan bölge halkı, tahliye edildi!

Yusufeli halkı, baraj yapım sürecinde, sular altında kalmış olan köylerinden yeni inşa edilen yaşam alanlarına taşındı.

150 yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

150 yıllık tarih gün yüzüne çıktı!

Orta Çağ'da inşa edildiği düşünülen ve sarp bir kaya üzerine kurulan Tekkale Köyü Kalesi de suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı. 150 yılı aşkın bir süredir var olan ilçe, tarihi boyunca 7 kez taşındı. 

Baraj sularının yaklaşık 30 metreye yakın bölümünün tahliye edilmesiyle sular altında kalan yedi köyden biri olan Tekkale köyü, evleri, okulu ve yollarıyla birlikte yeniden ortaya çıktı.

Vatandaşlar doğup büyüdükleri köyü ziyarete geldi!

Vatandaşlar doğup büyüdükleri köyü ziyarete geldi!

Yusufeli Barajı'nın inşaasına kadar Tekkale köyünde yaşayanlar, eski evlerini, tarihi bölgeyi ve yaşam alanlarını görmeye, anılarını yad etmeye geldi.

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'Anılarımız sular altında kaldı...'

'Anılarımız sular altında kaldı...'

Sular altına kalan köyünü ziyaret etmeye gelen Mithat Demirkıran, DHA muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Demirkıran, “Burada doğdum, büyüdüm. Anılarımız sular altında kalmıştı. Barajda su seviyesinin düşmesiyle, sular altında kalan köyümüz yeniden gün yüzüne çıktı. Biz de buraya gelerek anılarımız tazeliyoruz” dedi.

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