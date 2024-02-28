Baraj Suları Tahliye Edilince 150 Yıllık İlçe Ortaya Çıktı! Vatandaşlar Sular Altında Kalan Anılarını Yad Etti
Baraj Suları Tahliye Edilince 150 Yıllık İlçe Ortaya Çıktı! Vatandaşlar Sular Altında Kalan Anılarını Yad Etti
Türkiye'nin gövde yüksekliği en fazla olan barajı Yusufeli'de feyezan tedbiri kapsamında baraj suları tahliye edildi. Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajın suları yaklaşık 30 metre çekilince Orta Çağ'da inşa edildiği tahmin edilen Tekkale köyü gün yüzüne çıktı.
İşte, detaylar...
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Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nda HES projesi kapsamında testler sürüyor!
2022 yılında su toplamaya başlayan baraj suları 7 ilçeyi sular altında bırakmıştı!
Baraj inşası sırasında sular altında kalan bölge halkı, tahliye edildi!
150 yıllık tarih gün yüzüne çıktı!
Vatandaşlar doğup büyüdükleri köyü ziyarete geldi!
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'Anılarımız sular altında kaldı...'
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