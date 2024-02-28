İsrail'in Eurovision'dan Menedilmesi İsteniyordu! İzlanda'yı Temsil Edeceği Konuşulan Şarkıcı Dikkat Çekti

Bir yandan dünyanın pek çok yerinde Eurovision heyecanı sürerken, bir yandan da İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları Avrupa genelinde yankı buluyor.

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Fransa'yı temsil eden Fas kökenli Kanadalı şarkıcı La Zarra, İsrail'in yarışmadan çıkarılması gerektiğini konusunda çağrıda bulundu. AA'da yer alan habere göre şarkıcı Zarra, 'Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız.' ifadelerini kullanarak yetkililere seslendi.

İsveç'te ise sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de aralarında bulunduğu 1000 kişi, İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrısında bulundu. 10 Ocak'ta imza toplayan grup, İsrail'in katılımının engellenmemesi halinde İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etti.

İspanya, İzlanda ve İrlanda'dan da tepkiler geliyor. İrlanda ve İzlanda gibi bazı ülkeler ve İspanya'da sol görüşlü Podemos Partisi, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'in yarışmadan çıkarılması konusunda çağrıda bulundu.