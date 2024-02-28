İsrail'in Eurovision'dan Menedilmesi İsteniyordu! İzlanda'yı Temsil Edeceği Konuşulan Şarkıcı Dikkat Çekti
İsrail'in Eurovision'dan Menedilmesi İsteniyordu! İzlanda'yı Temsil Edeceği Konuşulan Şarkıcı Dikkat Çekti
Bu yıl 68'incisi düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilecek. Final elemeleri devam eden yarışma 7 Mayıs ila 11 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Şimdiden tüm dünyanın gözünü üzerine diktiği yarışmada İsrail krizi büyüyor! Avrupa'nın pek çok yerinden İsrail'in yarışmadan çekilmesi konusunda çağrılar gelirken, İzlanda'yı Filistin asıllı şarkıcı Bashar Murad'ın temsil edeceği gündeme geldi.
İşte, detaylar...
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İsrail işgali hakkındaki şarkılarıyla dikkat çeken Bashar Murad, 2 Mart'ta final elemelerine katılacak!
Murad, final elemesinde de başarılı olursa 2024 Eurovision Yarışması'nda İzlanda'yı temsil edecek.
İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi için Avrupa'dan çağrılar da peş peşe geliyor!
İzlanda'nın yarışmada yer alıp almayacağı henüz belirlenmezken, İzlanda vatandaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor.
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