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İsrail'in Eurovision'dan Menedilmesi İsteniyordu! İzlanda'yı Temsil Edeceği Konuşulan Şarkıcı Dikkat Çekti

İsrail'in Eurovision'dan Menedilmesi İsteniyordu! İzlanda'yı Temsil Edeceği Konuşulan Şarkıcı Dikkat Çekti

Eurovision
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.02.2024 - 20:22

Bu yıl 68'incisi düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilecek. Final elemeleri devam eden yarışma 7 Mayıs ila 11 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Şimdiden tüm dünyanın gözünü üzerine diktiği yarışmada İsrail krizi büyüyor! Avrupa'nın pek çok yerinden İsrail'in yarışmadan çekilmesi konusunda çağrılar gelirken, İzlanda'yı Filistin asıllı şarkıcı Bashar Murad'ın temsil edeceği gündeme geldi. 

İşte, detaylar...

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İsrail işgali hakkındaki şarkılarıyla dikkat çeken Bashar Murad, 2 Mart'ta final elemelerine katılacak!

İsrail işgali hakkındaki şarkılarıyla dikkat çeken Bashar Murad, 2 Mart'ta final elemelerine katılacak!

Eurovisionworld.com internet sitesinde yer alan habere göre, Filistin asıllı İzlandalı şarkıcı Bashar Murad, Reykjavik'teki Eurovision ön elemelerinde finale kalmayı başardı. Bir süredir İsrail işgali hakkındaki şarkılarıyla dikkat çeken Murad için sırada 2 Mart'taki final elemeleri var!

Murad, final elemesinde de başarılı olursa 2024 Eurovision Yarışması'nda İzlanda'yı temsil edecek.

Murad, final elemesinde de başarılı olursa 2024 Eurovision Yarışması'nda İzlanda'yı temsil edecek.

Murad, 2 Mart'ta düzenlenecek olan final elemesinde başarılı olduğu takdirde, İzlanda'yı 'Wild West' adlı şarkıyla İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek olan Eurovision Yarışması'nda temsil edececek.

İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi için Avrupa'dan çağrılar da peş peşe geliyor!

İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi için Avrupa'dan çağrılar da peş peşe geliyor!

Bir yandan dünyanın pek çok yerinde Eurovision heyecanı sürerken, bir yandan da İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları Avrupa genelinde yankı buluyor. 

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Fransa'yı temsil eden Fas kökenli Kanadalı şarkıcı La Zarra, İsrail'in yarışmadan çıkarılması gerektiğini konusunda çağrıda bulundu. AA'da yer alan habere göre şarkıcı Zarra, 'Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız.' ifadelerini kullanarak yetkililere seslendi. 

İsveç'te ise sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de aralarında bulunduğu 1000 kişi, İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrısında bulundu. 10 Ocak'ta imza toplayan grup, İsrail'in katılımının engellenmemesi halinde İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etti. 

İspanya, İzlanda ve İrlanda'dan da tepkiler geliyor. İrlanda ve İzlanda gibi bazı ülkeler ve İspanya'da sol görüşlü Podemos Partisi, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'in yarışmadan çıkarılması konusunda çağrıda bulundu.

İzlanda'nın yarışmada yer alıp almayacağı henüz belirlenmezken, İzlanda vatandaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor.

İzlanda'nın yarışmada yer alıp almayacağı henüz belirlenmezken, İzlanda vatandaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor.

İzlanda'da, müzisyenler derneği, ulusal yayın kuruluşu RUV'un 2024 Eurovision  İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'dan savaşa ve masum sivillerin öldürülmesine karşı durmasını talep etti ve 2024 Eurovision'un İsrail'in katılımı durumunda boykot edilmesi gerektiğini belirtti.

İzlanda ulusal yayın kuruluşu (RUV) tarafından yayınlanan bir Gallup anketine göre, İzlanda vatandaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun yanı sıra anket sonuçlarında, yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünenlerin %80'i, İsrail'in yarışmadan çıkarılması durumunda İzlanda'nın yarışmaya katılmasını olumlu karşıladığı görüldü. 

İzlanda'nın yarışmada yer alıp almayacağı henüz belirlenmezken karar, İzlanda'yı Eurovision'da temsil edecek olan şarkıcı ve ulusal yayın kuruluşu RUV tarafından verilecek.

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