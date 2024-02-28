Yılın Beklenen Karı Bir Türlü Yağmamışken Mart Ayında Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adil Tek'in açıklamalarına göre;

'Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da Mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir Mart bizleri bekliyor.'