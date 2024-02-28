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Yılın Beklenen Karı Bir Türlü Yağmamışken Mart Ayında Hava Durumu Nasıl Olacak?

Yılın Beklenen Karı Bir Türlü Yağmamışken Mart Ayında Hava Durumu Nasıl Olacak?

hava durumu
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.02.2024 - 18:36

Şubat ayının bitmesine yalnızca bir gün kaldı. Bu yıl 29 gün süren Şubat ayında hava durumu, hava durumu gözlemcilerini de şaşırtarak iklim değişikliğinin gözle görülür bir yansıması oldu. Pek çok ilde beklenen kar yağışı gerçekleşmezken, vatandaşlar şimdiden Mart ayında hava durumunun nasıl olacağına dair araştırmalarına başladı. Peki Mart ayında hava nasıl olacak? Mart ayında kar yağacak mı? Hürriyet'ten Selin Irmak Kaçmaz, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in hava durumu öngörülerini aktardı...

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2024 yılının Şubat ayı beklenilenin aksine sıcaklıkların daha yüksek olduğu bir zaman dilimi oldu.

2024 yılının Şubat ayı beklenilenin aksine sıcaklıkların daha yüksek olduğu bir zaman dilimi oldu.

Hem dünyada hem de ülkemizde iklim değişikliğinin gözle görülür etkilerini gördüğümüz kış mevsiminin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken, vatandaşlar hava durumu konusunda oldukça kararsız.

Pek çok ilde kar yağışı görülmeyen bu kışı kuru bir soğuk ve yağmur yağışlarıyla geçirdik.

Pek çok ilde kar yağışı görülmeyen bu kışı kuru bir soğuk ve yağmur yağışlarıyla geçirdik.
www.memurlar.net

Ocak ve Şubat aylarında yağmur yağışı oldukça etkili olsa da, ülke genelinde beklenen kar yağışına kavuşulamadı. Doğu kesimlerde yağan karın yanı sıra batıda kar yağışı görülmezken, Mart ayı kapıdan bize bakıyor.

Gözleri kapıda kar bekleyen vatandaşlar ise hava durumuna henüz alışamazken, Mart ayında havanın nasıl olacağına yönelik araştırmalarına başladı.

Gözleri kapıda kar bekleyen vatandaşlar ise hava durumuna henüz alışamazken, Mart ayında havanın nasıl olacağına yönelik araştırmalarına başladı.

Bahar aylarına göz kırptığımız bu günlerde karşılaşacağımız hava durumunun ne olacağı son derece merak konusu. Beklenilen karın yağıp yağmayacağı yakından takip edilirken, havaların sıcaklama ihtimali üzerinde de duruluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, Mart ayı başta olmak üzere baharın ülkemizde nasıl geçeceği yönündeki tahminlerini paylaştı.

Beklenilenin aksine Mart bu yıl kazma kürek yaktırmayacak gibi!

Beklenilenin aksine Mart bu yıl kazma kürek yaktırmayacak gibi!

Adil Tek'in açıklamalarına göre Mart ayı sıcaklıkları ortalamın üstünde seyredecek.

'Mart ayı sıcaklıklar açısından ortalamanın üzerinde geçecek. Sıcak bir mart ayı bizi bekliyor. Sıcak günlerin sayısı daha fazla, soğuk günlerin sayısı az olacak.'

Bu yılın Mart ayı, önceki yıllardan daha sıcak olacak!

Bu yılın Mart ayı, önceki yıllardan daha sıcak olacak!

'Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın Mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.'

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Mart ayında sıcaklıklar artsa da, yağışı da beraberinde getirecek.

Mart ayında sıcaklıklar artsa da, yağışı da beraberinde getirecek.

Adil Tek'in açıklamalarına göre;

'Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da Mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir Mart bizleri bekliyor.'

Peki sabırsızlıkla beklediğimiz kar, Mart ayında yağacak mı?

Peki sabırsızlıkla beklediğimiz kar, Mart ayında yağacak mı?

Adil Tek'in açıklamalarına göre Mart ayında kar yağma ihtimali oldukça düşük.

'Çok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var.'

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