Yılın Beklenen Karı Bir Türlü Yağmamışken Mart Ayında Hava Durumu Nasıl Olacak?
Yılın Beklenen Karı Bir Türlü Yağmamışken Mart Ayında Hava Durumu Nasıl Olacak?
Şubat ayının bitmesine yalnızca bir gün kaldı. Bu yıl 29 gün süren Şubat ayında hava durumu, hava durumu gözlemcilerini de şaşırtarak iklim değişikliğinin gözle görülür bir yansıması oldu. Pek çok ilde beklenen kar yağışı gerçekleşmezken, vatandaşlar şimdiden Mart ayında hava durumunun nasıl olacağına dair araştırmalarına başladı. Peki Mart ayında hava nasıl olacak? Mart ayında kar yağacak mı? Hürriyet'ten Selin Irmak Kaçmaz, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in hava durumu öngörülerini aktardı...
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2024 yılının Şubat ayı beklenilenin aksine sıcaklıkların daha yüksek olduğu bir zaman dilimi oldu.
Pek çok ilde kar yağışı görülmeyen bu kışı kuru bir soğuk ve yağmur yağışlarıyla geçirdik.
Gözleri kapıda kar bekleyen vatandaşlar ise hava durumuna henüz alışamazken, Mart ayında havanın nasıl olacağına yönelik araştırmalarına başladı.
Beklenilenin aksine Mart bu yıl kazma kürek yaktırmayacak gibi!
Bu yılın Mart ayı, önceki yıllardan daha sıcak olacak!
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Mart ayında sıcaklıklar artsa da, yağışı da beraberinde getirecek.
Peki sabırsızlıkla beklediğimiz kar, Mart ayında yağacak mı?
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