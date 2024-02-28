Fenerbahçe ve Galatasaray’ın “Açıklama” Savaşı: Gerilimin Dozu Yükseliyor
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın “Açıklama” Savaşı: Gerilimin Dozu Yükseliyor
Süper Lig’de şampiyonluk için kıyasıya mücadele veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında “FETÖ” polemiği yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dün yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe cephesinden başta eski başkan Aziz Yıldırım olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti. Fenerbahçe, bugün resmi sitesinden Galatasaray’a cevap verdi, Galatasaray ise bir video paylaşımında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başta hakem hataları olmak üzere tüm yapılanların bir proje olduğunu söylemiş ve “ananas, tespih, şike, halı sahada dostluk maçları yazın Google'a, bakın ne çıkıyor karşınıza.” ifadelerini kullanmıştı.
Özbek’in “FETÖ” imasına eski başkan Aziz Yıldırım’dan sert bir yanıt gelmişti.
Fenerbahçe, bugün resmi sitesinden açıklama yaparak Dursun Özbek’i hedef aldı.
“Öncelikle belirtmek isteriz ki ne Dursun Özbek’in ne de mevcut Galatasaray yönetiminin sportmence veya hiç değilse ahlaki sınırlar içerisinde bir rekabet sürdürmelerini zaten beklemiyoruz. Bahsi geçen kulübün kültürü; sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır. Ancak, ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır.”
“3 Temmuz’un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı Kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır. Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi Kulübün FETÖ’nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi Kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak, ‘Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını”’ birbirine karıştırıyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Buradan bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz; Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı.”
Galatasaray ise Fenerbahçe’nin bu açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından bir video paylaştı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda