Fenerbahçe ve Galatasaray’ın “Açıklama” Savaşı: Gerilimin Dozu Yükseliyor

Süper Lig’de şampiyonluk için kıyasıya mücadele veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında “FETÖ” polemiği yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dün yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe cephesinden başta eski başkan Aziz Yıldırım olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti. Fenerbahçe, bugün resmi sitesinden Galatasaray’a cevap verdi, Galatasaray ise bir video paylaşımında bulundu.