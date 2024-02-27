Fenerbahçe ve Galatasaray Maçlarındaki Penaltıların VAR Kayıtları Açıklandı!
Fenerbahçe ve Galatasaray Maçlarındaki Penaltıların VAR Kayıtları Açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de haftalık VAR kayıtlarını yayınladı. TFF, Süper Lig'de geride kalan 27. haftanın kayıtlarını paylaşırken Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı.
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Fenerbahçe - Kasımpaşa penaltı pozisyonundaki VAR konuşmaları şöyleydi👇
Galatasaray - Antalyaspor maçındaki ilk penaltı VAR kayıtları👇
Trendyol Süper Lig 27. Hafta - VAR Kayıtları
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