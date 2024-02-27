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Fenerbahçe ve Galatasaray Maçlarındaki Penaltıların VAR Kayıtları Açıklandı!

Fenerbahçe ve Galatasaray Maçlarındaki Penaltıların VAR Kayıtları Açıklandı!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 19:47

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de haftalık VAR kayıtlarını yayınladı. TFF, Süper Lig'de geride kalan 27. haftanın kayıtlarını paylaşırken Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı.

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Fenerbahçe - Kasımpaşa penaltı pozisyonundaki VAR konuşmaları şöyleydi👇

Fenerbahçe - Kasımpaşa penaltı pozisyonundaki VAR konuşmaları şöyleydi👇

VAR(Erkan Engin): “Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum.”

Hakem(Cihan Aydın): “Bekle, bekle ekrana geleyim. Şimdi ben ekrana geldim, oynat.”

VAR(Erkan Engin): “Temas anı bu oynatalım.”

Hakem(Cihan Aydın): “Teması gördüm, kolu açık, tamam. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? Direkt eline geliyor değil mi?”

VAR(Erkan Engin): “Hayır, hayır direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor.”

Hakem(Cihan Aydın): “Tamam, tamam.. Kararım penaltı, kart yok. Kararım penaltı, kart yok.”

Galatasaray - Antalyaspor maçındaki ilk penaltı VAR kayıtları👇

Galatasaray - Antalyaspor maçındaki ilk penaltı VAR kayıtları👇

VAR (Özgür Yankaya): 'Kadir, potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum.'

Hakem /Abdulkadir Bitigen): 'Evet abi.'

VAR (Özgür Yankaya): 'Kadir, sana önce temas noktasını gösteriyorum. Yavaş hızla oynatıyorum şu anda. Şimdi normal hızla oynatacağım.'

Hakem (Abdulkadir Bitigen): 'Topa kırmızılı oyuncu vuruyor.'

VAR (Özgür Yankaya): 'Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.'

Hakem (Abdulkadir Bitigen): 'Tekrardan yakından oynatır mısın? Yakından biraz yavaş, ona emin olmam lazım, yakın, yavaş.'

VAR (Özgür Yankaya): 'Tamam.'

Hakem (Abdulkadir Bitigen): 'Kırmızı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım penaltı.'

Trendyol Süper Lig 27. Hafta - VAR Kayıtları

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