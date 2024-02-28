Ulaşımda Sis Engeli: Çanakkale Boğazı Kapatıldı, Uçuşlar Azaltıldı
Ulaşımda Sis Engeli: Çanakkale Boğazı Kapatıldı, Uçuşlar Azaltıldı
Türkiye’de özellikle Marmara Bölgesi’nde etkili olan sis ulaşımda zorluklara neden oluyor. Yoğun sis nedeniyle görüş açısı düştüğü için Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havaalanı’nda uçuşların kapasitesi düşürüldü.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Bakanlık, Çanakkale Boğaz’ında geçişlerin ne zaman açılacağını duyurmadı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.
Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:
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