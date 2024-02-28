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Ulaşımda Sis Engeli: Çanakkale Boğazı Kapatıldı, Uçuşlar Azaltıldı

Ulaşımda Sis Engeli: Çanakkale Boğazı Kapatıldı, Uçuşlar Azaltıldı

Çanakkale
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 19:19

Türkiye’de özellikle Marmara Bölgesi’nde etkili olan sis ulaşımda zorluklara neden oluyor. Yoğun sis nedeniyle görüş açısı düştüğü için Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havaalanı’nda uçuşların kapasitesi düşürüldü.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık, Çanakkale Boğaz’ında geçişlerin ne zaman açılacağını duyurmadı.

Bakanlık, Çanakkale Boğaz’ında geçişlerin ne zaman açılacağını duyurmadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.

Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

'İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.'

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