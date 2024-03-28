28 Mart Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Mart Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Mart Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Survivor All Star'ın en karmaşık olaylarından biri hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre'nin yakın arkadaşlığı. Evli olan Yunus Emre'nin uyarılarına rağmen Aleyna'dan uzak duramayan Yunus Emre her bölüm Aleyna'yla yakın tavırlarıyla gündem olurken, düelloya çıkan Aleyna'nın Yunus Emre'ye resmen trip atması gözden kaçmadı.
Dönem dönem yaptığı dini ve siyasi açıklamalarla gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet Hoca, seçime günler kala yine siyasi konuştu. Son videosunda seçime yönelik açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca 'Cumhur İttifakı'na oy vermeyen günahkar olur azap çeker' dedi.
Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu. Sabuncuoğlu, Büyükekşi'nin yerine yeni bir isim gelecek dedi.
Twitter'da Furkan Şenharputlu isimli vatandaş için 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Kendi anlattığına göre ise bu cezanın gerekçesi oldukça ilginç. Şenharputlu'nun iddiasına göre kendi ADSL modemi üzerinden internet dolandırıcılığı yapıldı ve suç üzerine kaldı. Kendisi sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor.
Sivri diliyle nam salmış İrem Derici'nin tüm sinirini sağa sola kustuğu video editi serisine yenisi eklendi! İrem Derici'nin güncellenmiş 'nefret kusma' videosuna gelen yorumlar kahkaha attırdı 😂
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Geçtiğimiz Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinden serumlu hikaye! Çiçeği burnunda annenin hayranlarını korkutan paylaşımı 'ikiz bebeklere bakmak zor' dedirtti.
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@bigboyadventures adlı TikTok hesabından içerikler üreten Deniz adlı genç adam, Türk annesiyle evliliğe dair yaptığı bir sohbetiyle viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kasım sonu kucağına aldığı minik oğlu Can'la büyük bir aşk yaşayan Ezgi Mola anne olduğu ilk doğum gününü kutladı! Eşi Mustafa Aksakallı ve bebeği Can'ın tatlı jesti, 'Siz nasıl güzel bir ailesiniz!' dedirtti.
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