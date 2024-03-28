Cübbeli Ahmet Hoca: “Cumhur İttifakı’na Oy Vermek Vaciptir, Vermeyen Günahkar Olur, Azap Çeker”

Dönem dönem yaptığı dini ve siyasi açıklamalarla gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet Hoca, seçime günler kala yine siyasi konuştu. Son videosunda seçime yönelik açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca 'Cumhur İttifakı'na oy vermeyen günahkar olur azap çeker' dedi.