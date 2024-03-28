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Cübbeli Ahmet Hoca: “Cumhur İttifakı’na Oy Vermek Vaciptir, Vermeyen Günahkar Olur, Azap Çeker”

Cübbeli Ahmet Hoca: “Cumhur İttifakı’na Oy Vermek Vaciptir, Vermeyen Günahkar Olur, Azap Çeker”

Cübbeli Ahmet
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.03.2024 - 23:09 Son Güncelleme: 28.03.2024 - 23:13

Dönem dönem yaptığı dini ve siyasi açıklamalarla gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet Hoca, seçime günler kala yine siyasi konuştu. Son videosunda seçime yönelik açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca 'Cumhur İttifakı'na oy vermeyen günahkar olur azap çeker' dedi.

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Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cübbeli Ahmet hoca yeni videosunda yine siyasete girdi, Cumhur İttifakı’na oy istedi.

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cübbeli Ahmet hoca yeni videosunda yine siyasete girdi, Cumhur İttifakı’na oy istedi.

Cübbeli, son videosunda “Cumhur İttifakı’na oy vermek vaciptir, vermeyen günahkar olur, azap çeker, Yeniden Refah ve Saadet Partisi’ne oy vermek caiz değildir” dedi.

Cübbeli, son videosunda “Cumhur İttifakı’na oy vermek vaciptir, vermeyen günahkar olur, azap çeker, Yeniden Refah ve Saadet Partisi’ne oy vermek caiz değildir” dedi.

İşte Cübbeli Ahmet Hocanın o videosu:

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