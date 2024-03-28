“Belli Olmaz Murat Kurum” Diyen Eşine “Düşünüyorsa Boşanır Gider” Diyen Adam Eşinden Boşandı!

İstanbul’da yapılan bir sokak röportajı sırasında sorulan “Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu” sorusuna “Belli olmaz Murat Kurum” diyen eşine “Ne Murat Kurum’u ya, düşünüyorsa boşanır gider” diyen adam eşinden boşandığını açıkladı.