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“Belli Olmaz Murat Kurum” Diyen Eşine “Düşünüyorsa Boşanır Gider” Diyen Adam Eşinden Boşandı!

“Belli Olmaz Murat Kurum” Diyen Eşine “Düşünüyorsa Boşanır Gider” Diyen Adam Eşinden Boşandı!

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.03.2024 - 22:11

İstanbul’da yapılan bir sokak röportajı sırasında sorulan “Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu” sorusuna “Belli olmaz Murat Kurum” diyen eşine “Ne Murat Kurum’u ya, düşünüyorsa boşanır gider” diyen adam eşinden boşandığını açıkladı. 

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Yerel seçime 3 gün kaldı heyecan en üst seviyeye çıktı.

Yerel seçime 3 gün kaldı heyecan en üst seviyeye çıktı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir sokak röportajı çok konuşulmuştu. Yapılan röportaj da “Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu sorusuna “Belli olmaz Murat Kurum” diyen eşine Ne Murat Kurum’u ya, düşünüyorsa boşanır gider” diyen adam çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir sokak röportajı çok konuşulmuştu. Yapılan röportaj da “Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu sorusuna “Belli olmaz Murat Kurum” diyen eşine Ne Murat Kurum’u ya, düşünüyorsa boşanır gider” diyen adam çok konuşulmuştu.

Aynı kişi ile bu röportajdan 3 gün sonra bir röportaj daha yapıldığı ve vatandaş eşinden boşandığını söyledi.

Aynı kişi ile bu röportajdan 3 gün sonra bir röportaj daha yapıldığı ve vatandaş eşinden boşandığını söyledi.

İşte o video

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