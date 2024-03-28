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Galatasaray Yöneticisi Erden Timur Medya Patronu Oldu: Forbes 4 Yıl Aradan Sonra Türkiye'ye Döndü

Galatasaray Yöneticisi Erden Timur Medya Patronu Oldu: Forbes 4 Yıl Aradan Sonra Türkiye'ye Döndü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.03.2024 - 21:44

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin Başkanvekili ve NEF’in sahibi olan iş insanı Erden Timur şimdi de medya patronu oldu. Patronlar Dünyası'ndan Nalan Dalan'ın haberine göre; Erden Timur, Forbes dergisinin Türkiye lisansını aldı.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/gala...
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Nef’in patronu, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin Başkanvekili Erden Timur, Forbes dergisinin Türkiye lisansını aldı.

Nef’in patronu, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin Başkanvekili Erden Timur, Forbes dergisinin Türkiye lisansını aldı.

Türkiye’deki yayınını 2020 yılında sonlandıran Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes’un Türkiye lisansörü Erden Timur’un şirketi TMR Yayıncılık oldu.

Türkiye’deki yayınını 2020 yılında sonlandıran Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes’un Türkiye lisansörü Erden Timur’un şirketi TMR Yayıncılık oldu.

Derginin Medya Grup Başkanlığı’nı daha önce de dergiyi yöneten Burçak Güven üstlendi.

Derginin Medya Grup Başkanlığı’nı daha önce de dergiyi yöneten Burçak Güven üstlendi.

TMR Yayıncılık, Forbes Türkiye’nin ilk sayısını haziran ayında çıkaracak. Daha sonra dijital kanallar devreye girecek.

TMR Yayıncılık, Forbes Türkiye’nin ilk sayısını haziran ayında çıkaracak. Daha sonra dijital kanallar devreye girecek.
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Engin Türk

Yaşı 40'a gelen bir Fenerbahçe taraftarı olarak futbol fanatik tayfaya Allahtan akıl fikir dilerim. Bu adamların hepsi hayvanoğlu hayvan gibi zengin, Ali Koç... Devamını Gör

Husso Cetto

Artık algılarını yeni medyasında yapar.

Emrah Dost

kısa sürede ciddi büyük yatırım hemde bu dar dönemde 🤥