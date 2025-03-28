28 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
28 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındıktan saatler sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu'nun görevine vekalet edecek.
Espressolab'e giderek video paylaşan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a örtülü reklam soruşturması başlatıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter paylaştı, Sedat Peker RT'ledi.
Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a eleştirisi sosyal medyada gündem oldu.
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Myanmar iki büyük depremle sarsıldı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda ilginç anlar yaşandı. Hatice Kış cinayetinde itiraf geldi.
Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, açlık grevine başladı.
Oyuncu Tuba Büyüküstün'den "Gençleri serbest bırakın" paylaşımı.
İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan 18 yaşındaki genç ailesiyle görüntülü görüştü. Aile "Arkandayız" sözleriyle destek verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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