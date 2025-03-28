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28 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

28 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 20:20

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındıktan saatler sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındıktan saatler sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Pehlivan, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu'nun görevine vekalet edecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu'nun görevine vekalet edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) için başkanvekili seçimi sonuçlandı. TBB başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Karalar, İmamoğlu’nun görevine vekalet edecek.

Espressolab'e giderek video paylaşan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a örtülü reklam soruşturması başlatıldı.

Espressolab'e giderek video paylaşan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a örtülü reklam soruşturması başlatıldı.

CHP’nin Espressolab’e boykot başlatmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bir grup vekille kahve zincirinin şubesine gidip sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. Varank’ın bu paylaşımının ardından Kent Lokantası’na giderek video çeken ve hemen arkasından hakkında ‘örtülü reklam’ soruşturması başlatılan Vedat Milor hatırlatılarak tepki gösterilmişti. 

Varank, Espressolab paylaşımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter paylaştı, Sedat Peker RT'ledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter paylaştı, Sedat Peker RT'ledi.

Sedat Peker’ın sık sık kullandığı ve hafızalara yer eden ‘Bir Umuttur Yaşamak’ sözü bu kez MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den geldi. Sosyal medya hesabından ‘Cuma Mesajı’ paylaşımı yapan yapan Ulvi Yönter “Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…” yazdı, Sedat Peker de Yönter’in bu paylaşımını yeniden paylaştı.

Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a eleştirisi sosyal medyada gündem oldu.

Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a eleştirisi sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasıyla büyüyen protesto dalgası sosyal medyada da etkisini sürdürüyor. Peş peşe gelen gözaltı ve tutuklamalar gündemdeyken, kamuoyunun tanıdığı isimlerin bu sürece nasıl tepki verdiği de merak konusu oldu. 

Sessizliğini koruyan ünlü komedyen Cem Yılmaz Atilla Taş'ın radarına takıldı. Sosyal medya üzerinden eleştiride bulunan Taş'ın 'Ölü taklidine devam mı hocam?' şeklindeki tepkisi Twitter'da (X) gündem oldu. Kimi kullanıcılar Yılmaz’ı sessizliğinden dolayı eleştirirken, kimileri ise Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a eleştirisini yersiz buldu.

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Myanmar iki büyük depremle sarsıldı.

Myanmar iki büyük depremle sarsıldı.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Depremler, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda ilginç anlar yaşandı. Hatice Kış cinayetinde itiraf geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda ilginç anlar yaşandı. Hatice Kış cinayetinde itiraf geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Hatice Kış cinayetinde itiraf geldi. 77 yaşındaki kadını altınlarını aldıktan sonra canice katleden kişi kadının kardeşinin sevgilisi Murat Arıkan çıktı. Arıkan, jandarmaya cinayeti işlediğini itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adamın ardından öldürülen kadının kardeşi olan Sevim Ekiz'in şüpheli davranışları gündem oldu. Müge Anlı'nın yayınına katılan Sevim Hanım, cinayeti bildiğini ağzından kaçırdı. Akabinde stüdyodan kaçmaya çalıştı.

Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, açlık grevine başladı.

Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, açlık grevine başladı.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, takımının düşüşüne tepki göstermek amacıyla açlık grevine başladı. Ergil, Denizli'nin kent merkezi 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor, artık benim için taziye yeri şehir merkezidir' dedi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün'den "Gençleri serbest bırakın" paylaşımı.

Oyuncu Tuba Büyüküstün'den "Gençleri serbest bırakın" paylaşımı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine günler kala Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte başlayan protesto dalgası hız kesmeden devam ediyor. Şu ana dek 1800’ün üzerinde kişi gözaltına alınırken, 260’tan fazla kişi tutuklandı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün üniversite öğrencisi olması, toplumsal tepkileri beraberinde getirdi.

Sosyal medyada “Gençleri Serbest Bırakın” etiketiyle birçok tanınmış isim çağrıda bulunurken, oyuncu Tuba Büyüküstün de sessizliğini bozarak destek mesajı paylaştı.

İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan 18 yaşındaki genç ailesiyle görüntülü görüştü. Aile "Arkandayız" sözleriyle destek verdi.

İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan 18 yaşındaki genç ailesiyle görüntülü görüştü. Aile "Arkandayız" sözleriyle destek verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar bugün hala devam ediyor. Özellikle üniversitelerde başlayan protesto yürüyüşlerine, gençler yoğun katılım gösterdi. Fakat pek çok gencin gözaltına alındığı ve tutuklandığı haberi geldi. Aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu bildirildi. 

Tutuklanan gençlerden biri ailesi ile görüntülü görüşme yaptı. Kendisine kızdıklarını düşünen oğluna 'Arkandayız' diyerek desteğini belirten anne “Dik dur oğlum, arkandayız. Sen kimsenin malına, mülküne el koymadın. Kara para aklamadın. Hırsızlık yapmadın. Hakkını aradın annem.” dedi

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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