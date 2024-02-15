24 Senedir Türkiye'de Yaşayan Bir Koreli Tuhaf Bulduğu Durumları Paylaştı

Yemek kültürü başlı başına bir külliyat olan ülkemizde, bizlerin alışık olduğu fakat yabancıların hiç de bilmediği bazı durumlar söz konusu. Evlerimize ayakkabıyla girmemekten tutun da, büyüklerimizin ellerini öpmekten, tahtaya üç kere vurmaktan hatta birbirlerimize hitap şekillerimize kadar bir hayli farklı alışkanlıklarımız var.