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24 Senedir Türkiye'de Yaşayan Bir Koreli Tuhaf Bulduğu Durumları Paylaştı

24 Senedir Türkiye'de Yaşayan Bir Koreli Tuhaf Bulduğu Durumları Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.02.2024 - 14:29

Her ülkenin kendine has bir kültürü, artık hiç de kanıksamadığı bazı gelenekleri var. Ülkemiz de gelenekler, alışkanlıklar konusunda bir hayli zengin. Öyle ki yıllardır ülkemizde yaşayan yabancılar bile, kültürümüze alışmakta zorluk çekiyor!

Sua Son adında, Türkiye'de yaşayan bir Koreli, ülkemizde tuhaf bulduğu durumları paylaştı. 

Kaynak: Sua Son

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Malumunuz her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de yabancılara oldukça farklı gelen gelenekleri var.

Malumunuz her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de yabancılara oldukça farklı gelen gelenekleri var.

Yemek kültürü başlı başına bir külliyat olan ülkemizde, bizlerin alışık olduğu fakat yabancıların hiç de bilmediği bazı durumlar söz konusu. Evlerimize ayakkabıyla girmemekten tutun da, büyüklerimizin ellerini öpmekten, tahtaya üç kere vurmaktan hatta birbirlerimize hitap şekillerimize kadar bir hayli farklı alışkanlıklarımız var.

Haliyle ülkemize gelen yabancılar, özellikle de sosyal medya kullanıcıları sık sık Türkiye ile ilgili tuhaf buldukları durumları paylşıyorlar.

Haliyle ülkemize gelen yabancılar, özellikle de sosyal medya kullanıcıları sık sık Türkiye ile ilgili tuhaf buldukları durumları paylşıyorlar.

Bu paylaşımlar yapılana kadar bizlere oldukça normal gelen bu davranışların aslında diğer kültürlerde olmadığını fark etmemiz ise resmen aydınlatmak yaşatıyor!

24 senedir Türkiye'de yaşayan Koreli Sua Son da Türkiye'de tuhaf bulduğu durumları paylaştı.

24 senedir Türkiye'de yaşayan Koreli Sua Son da Türkiye'de tuhaf bulduğu durumları paylaştı.

Bakalım neymiş bu durumlar?

Birisini öperken aynı zamanda kokusunu içimize çekmemiz oldukça tuhafmış. Bunun başka bir örneği yokmuş dünyada! 😂

Birisini öperken aynı zamanda kokusunu içimize çekmemiz oldukça tuhafmış. Bunun başka bir örneği yokmuş dünyada! 😂

'Birisini öptüğünüzde kokusunu alıyorsunuz. Bu bana çok enterasan geliyor.'

Peki başka neler tuhaf geliyor kendisine? 👇🏻

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Sua Son'a gelen yorumlar ise şu şekildeydi;

Sua Son'a gelen yorumlar ise şu şekildeydi;

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