24 Senedir Türkiye'de Yaşayan Bir Koreli Tuhaf Bulduğu Durumları Paylaştı
24 Senedir Türkiye'de Yaşayan Bir Koreli Tuhaf Bulduğu Durumları Paylaştı
Her ülkenin kendine has bir kültürü, artık hiç de kanıksamadığı bazı gelenekleri var. Ülkemiz de gelenekler, alışkanlıklar konusunda bir hayli zengin. Öyle ki yıllardır ülkemizde yaşayan yabancılar bile, kültürümüze alışmakta zorluk çekiyor!
Sua Son adında, Türkiye'de yaşayan bir Koreli, ülkemizde tuhaf bulduğu durumları paylaştı.
Kaynak: Sua Son
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Malumunuz her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de yabancılara oldukça farklı gelen gelenekleri var.
Haliyle ülkemize gelen yabancılar, özellikle de sosyal medya kullanıcıları sık sık Türkiye ile ilgili tuhaf buldukları durumları paylşıyorlar.
24 senedir Türkiye'de yaşayan Koreli Sua Son da Türkiye'de tuhaf bulduğu durumları paylaştı.
Birisini öperken aynı zamanda kokusunu içimize çekmemiz oldukça tuhafmış. Bunun başka bir örneği yokmuş dünyada! 😂
Peki başka neler tuhaf geliyor kendisine? 👇🏻
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Sua Son'a gelen yorumlar ise şu şekildeydi;
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