Valiliğin Otele Yerleştirdiği Kanser Hastası Ambulans Çağırdığı İçin Kovuldu: 'Ölürsen Başımıza Bela Olursun'

Eskişehir’de yaşayan ve akciğer kanseriyle mücadele eden 57 yaşındaki İbrahim Başaran, kalacak yeri olmadığı için valilik tarafından bir otele yerleştirildi.
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Mücadele ettiği akciğer kanserine karşı aldığı kemoterapilere cezaevine girmesiyle ara veren ve çektiği acılardan dolayı hastaneye gitmek için birkaç defa ambulans çağırmak durumunda kaldığını belirten Başaran, otel yetkililerinin kendisini dışarıya attığını iddia etti.
“Şu anda hastanenin acilinde kalıyorum”
İHA'da yer alan habere göre ise, otel yetkilileri, şahsın kişisel bakımını yapamadıkları için otelden çıkardıklarını belirttiler.
İşte o vatandaş: 👇
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