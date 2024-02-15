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Valiliğin Otele Yerleştirdiği Kanser Hastası Ambulans Çağırdığı İçin Kovuldu: 'Ölürsen Başımıza Bela Olursun'

Valiliğin Otele Yerleştirdiği Kanser Hastası Ambulans Çağırdığı İçin Kovuldu: 'Ölürsen Başımıza Bela Olursun'

Eskişehir kanser
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 14:06

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Eskişehir’de yaşayan ve akciğer kanseriyle mücadele eden 57 yaşındaki İbrahim Başaran, kalacak yeri olmadığı için valilik tarafından bir otele yerleştirildi.

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Mücadele ettiği akciğer kanserine karşı aldığı kemoterapilere cezaevine girmesiyle ara veren ve çektiği acılardan dolayı hastaneye gitmek için birkaç defa ambulans çağırmak durumunda kaldığını belirten Başaran, otel yetkililerinin kendisini dışarıya attığını iddia etti.

Mücadele ettiği akciğer kanserine karşı aldığı kemoterapilere cezaevine girmesiyle ara veren ve çektiği acılardan dolayı hastaneye gitmek için birkaç defa ambulans çağırmak durumunda kaldığını belirten Başaran, otel yetkililerinin kendisini dışarıya attığını iddia etti.

“Şu anda hastanenin acilinde kalıyorum”

“Şu anda hastanenin acilinde kalıyorum”

Otel yetkilileri tarafından kapı dışarı edildikten sonra akciğer kanserinin yanı sıra bir de evsizlikle mücadele etmek zorunda kalan İbrahim Başaran, “5 aylık cezam vardı, 45 gün yattım. Akciğer kanseri olduğum için rapor alınca savcılık tarafından erteleme aldım. Valilik otele yerleştirdi. Acile gittiğim için gece gündüz ambulans çağırıyordum. Rahatsız oldular herhalde. Beni dün değil evvelsi gün kapının önüne attılar, “Bir daha burada kalma, gelme. Ölürsen başımıza bela olursun” diyerek otelden çıkardılar. Şu anda hastanenin acilinde kalıyorum. Bir gün Yunus Emre Devlet Hastanesi, bir gün Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, gidebilirsem Şehir Hastanesi. Buralarda dolaşıyorum işte. Eşten dosttan Allah razı olsun, yardım edenlerden geçiniyorum. Şu an gelirim yok. Kalacak yerim yok, hastanelerin acillerinde sabahlıyorum. Kalkamıyorum, oturduğum yerde kalıyorum. Haplarımı bugün aldım, inşallah bundan sonra düzelirim. Çünkü çıkamıyorum, yürüyemiyorum, engelliyor beni. Tekrar kemoterapi alsam düzelirim, inanıyorum. Çünkü vücudumuzu koruyor, hastalıkların dağılmasını önlüyor. Havalar ısındığında çalışırım, kendime göre bir şeyler yaparım. Gücümün yettiği her ne iş olursa yaparım. Kışın hastalıktan dolayı olmuyor. 45 gündür uykum yok, uyuyamıyorum. İnsan uyumadığında vücut düşüyor, zayıflıyorsun” dedi.

İHA'da yer alan habere göre ise, otel yetkilileri, şahsın kişisel bakımını yapamadıkları için otelden çıkardıklarını belirttiler.

İHA'da yer alan habere göre ise, otel yetkilileri, şahsın kişisel bakımını yapamadıkları için otelden çıkardıklarını belirttiler.

Kaynak: İHA

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