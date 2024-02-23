23 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Daha önce 4000 pound'luk hırkasıyla büyük tepki çeken Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bu sefer de tüylü terlikleriyle dillere fena düştü!
2. Geçtiğimiz yıl 9 yıl evliliklerini sonlandıran Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çifti, bir süredir yaptıkları açıklamalarla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bugün 'Aramızda Kalmasın'a konuk olan Selen Görgüzel itiraflarıyla yine çok konuşuldu.
3. İstanbul’da sadece bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı Ebru Gündeş’in “Burada benden başka solist çıkamaz. Çıkarsa ben çıkmam” dediği bu nedenle de aynı mekanda sahneye çıkan Muazzez Ersoy’un işinden olduğu iddia edildi.
4. Geçtiğimiz eylül ayında Nutiye Akar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, eşinin doğum gününü kutlarken baba olacağını da duyurdu.
5. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Taylor Swift, müzede yer almaya hazırlanıyor. Müze sahipleri, ünlü yıldız hakkında bilgisi olan bir uzmanı işe almak istiyor.
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6. Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay'ın iddialara göre yeni bir aşka yelken açtığı konuşuyordu. Meslektaşı Hakan Kurtaş’la el ele görüntülendikleri iddialar arasındaydı. Birce Akalay sosyal medyada paylaşılan bir videoyu beğenerek bu iddiaları doğruladı.
7. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile olan ilişkisinin kısa sürdüğünü ve eski sevgilisi Cem Yılmaz ile tekrar bir araya geldiğini iddia etti.
8. Ece Ronay'ın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Mehmet Bilir'in Kısmetse Olur'un popüler gelin adayıyla birliktelik yaşadığı iddia edildi. Bu iddialar ise ikilinin yaptığı 'date' paylaşımlarıyla pekişti!
9. Kanal D’nin reyting rekortmeni ‘İnci Taneleri’ dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç, rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’ye övgüler yağdırdı.
10. Yetenekli oyuncu Beren Saat, yakın dostları tarafından yapılan erken doğum günü süprizine şaşırdı. Birlikte keyifli bir gece geçiren Beren Saat, Müge Sarıoğlu, Ayfer Dönmez, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu gecenin en özel anını sosyal medyada paylaştı.
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11. Biliyorsunuz ki Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyılmaz ikilisi geçtiğimiz yılın en bomba çiftlerinden biri oldu. Gözü gibi sakındığı sevgilisinin yüzünü bile göstermeyen Sibil Çetinkaya, katıldığı programda ilişkisini anlattı.
12. Zeynep Mayruk ile evlilik yolunda ilk adımı atan Tolga Sarıtaş, bu akşam nişanlanıyor. nişandan ilk görüntüler ise geldi; Sarıtaş tuzlu kahvesini içti!
13. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, geçtiğimiz günlerde de yine ve yeniden sunucu kadrosu değişikliği yaşayan Söylemezsem Olmaz'da Hande Sarıoğlu'nun gafı büyük tepki çekti...
14. 2016'nın O Ses Türkiye zaferini kazanan Emre Sertkaya, yeni görünümüyle herkesi hayrete düşürdü. Bu sürpriz değişiklik, hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı.
15. "This Is Me... Now" isimli dokuzuncu stüdyo albümüyle tekrardan gündeme gelen Lopez, geçtiğimiz günlerde albümüyle alakalı bir röportaj verdi. Bu röportajdaki yeni imajı ise hayranların gözünden kaçmadı.
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16. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ve her galası ayrı olay yaratan "Dune 2" prömiyerleri son hızıyla devam ediyor. Bu kez Kore'yi ziyaret eden oyuncuların arasında Zendaya gerçek anlamda parladı. Dünyaca ünlü bir tasarım giyen oyuncu yine çok konuşuldu.
17. Dubai'de tatil yapan Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından paylaştığı göz alıcı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu iddialı kareler, genç oyuncunun eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oldu.
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