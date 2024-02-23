Beran Saat'e Yakın Dostları Belçim Bilgin ve Esra Değirmencioğlu'ndan Erken Doğum Günü Süprizi!
Beran Saat'e Yakın Dostları Belçim Bilgin ve Esra Değirmencioğlu'ndan Erken Doğum Günü Süprizi!
Yetenekli oyuncu Beren Saat, yakın dostları tarafından yapılan erken doğum günü süprizine şaşırdı. Birlikte keyifli bir gece geçiren Beren Saat, Müge Sarıoğlu, Ayfer Dönmez, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu gecenin en özel anını sosyal medyada paylaştı.
İşte, o anlar...
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Aşka Sürgün, Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu gibi başarılı yapımlarla yıldızı parlayan Beren Saat, son yıllarda internet yapımlarında rol almayı tercih ediyor.
Son olarak İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle seyirci karşısına geçen Saat, güzelliği ve yeteneği ile bir kez daha milyonları kendine hayran bırakmayı başarmıştı.
Güzel oyuncunun doğum günü için geri sayım başladı. 26 Şubat 1984 tarihinde dünyaya gelen Beren Saat'e ilk doğum günü sürprizi yakın dostlarından geldi.
Beren Saat, doğum günü pastasını Esra Dermancıoğlu'nun getirdiği anları 'Hepinizi cook seviyorum' notuyla paylaştı.
İşte, Beren Saat'in erken doğum günü kutlaması...
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Daha önceki doğum günü partilerinin de vazgeçilmezi olan yakın dostların bir araya geldiği geceye dair anlar başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun gözünden takipçileriyle paylaşıldı.
Gelin bir de geceye Esra Dermancıoğlu'nun gözünden bakalım...
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