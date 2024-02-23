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CV'lerinizi Hazırlayın! Müze İçin Taylor Swift Uzmanı Aranıyor!

CV'lerinizi Hazırlayın! Müze İçin Taylor Swift Uzmanı Aranıyor!

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 13:53

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Taylor Swift, müzede yer almaya hazırlanıyor. Müze sahipleri, ünlü yıldız hakkında bilgisi olan bir uzmanı işe almak istiyor.

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Son zamanların en popüler isimlerinden olan Taylor Swift ünlüler galerisine dahil olmaya hazırlanıyor.

Son zamanların en popüler isimlerinden olan Taylor Swift ünlüler galerisine dahil olmaya hazırlanıyor.

Konserlerinde biletlerin tükendiği, ödül törenlerinde adından sıkça söz ettiren Swift, şimdi de Victoria ve Albert Müzesi'nde yer alacak.

Konserlerinde biletlerin tükendiği, ödül törenlerinde adından sıkça söz ettiren Swift, şimdi de Victoria ve Albert Müzesi'nde yer alacak.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine etki ettiği öne sürülen ve hatta ismi çeşitli komplo teorileri ile anılan Swift, bu müze tarafından ağırlanacak.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine etki ettiği öne sürülen ve hatta ismi çeşitli komplo teorileri ile anılan Swift, bu müze tarafından ağırlanacak.

Müze, şu anda bir Taylor Swift uzmanı arayışında. Londra'nın Kensington bölgesinde yer alan müze, Swift'in yaklaşan Avrupa turnesi öncesi, pop yıldızının hatıra eşyalarını sergilemeyi planlıyor.

Müze, şu anda bir Taylor Swift uzmanı arayışında. Londra'nın Kensington bölgesinde yer alan müze, Swift'in yaklaşan Avrupa turnesi öncesi, pop yıldızının hatıra eşyalarını sergilemeyi planlıyor.

Müzede 'Taylor Swift Süper Hayran Danışmanı' olarak görev yapacak kişinin, Swift hakkında derinlemesine bilgiye sahip olması gerekiyor. Bu nedenle, müze yetkilileri bu görevi bir Swift hayranına vermek istiyor.

Müzede 'Taylor Swift Süper Hayran Danışmanı' olarak görev yapacak kişinin, Swift hakkında derinlemesine bilgiye sahip olması gerekiyor. Bu nedenle, müze yetkilileri bu görevi bir Swift hayranına vermek istiyor.
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Bu, müzenin Crocs, Pokemon kartları, Lego ve emoji meraklıları ve koleksiyoncuları için sunduğu dokuz yeni iş fırsatından biri.

Bu, müzenin Crocs, Pokemon kartları, Lego ve emoji meraklıları ve koleksiyoncuları için sunduğu dokuz yeni iş fırsatından biri.

Taylor Swift, daha önce de verdiği iş ilanı ile gündeme gelmişti. Haberin ayrıntıları için;

V&A direktörü Dr. Tristram Hunt, "Bu yeni danışmanlık rolleri, V&A'da sunulan geniş ve çoğu zaman şaşırtıcı yaratıcı çeşitliliği kutlamamıza ve bu konuda daha fazlasını keşfetmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullanıyor.

V&A direktörü Dr. Tristram Hunt, "Bu yeni danışmanlık rolleri, V&A'da sunulan geniş ve çoğu zaman şaşırtıcı yaratıcı çeşitliliği kutlamamıza ve bu konuda daha fazlasını keşfetmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullanıyor.

Taylor Swift, son olarak Şubat ayında Grammy'de "Yılın Albümü" ödülünü kazanarak bu ödülü dört kez kazanan tek sanatçı oldu

Taylor Swift, son olarak Şubat ayında Grammy'de "Yılın Albümü" ödülünü kazanarak bu ödülü dört kez kazanan tek sanatçı oldu

Eras Turu ile 1 milyar dolardan fazla gelir elde eden Swift, ABD ekonomisine de 4,6 milyar dolardan fazla katkı sağladı. 2020'de Joe Biden'ı destekleyen Swift, 2024 ABD seçimlerini de etkileyebilir.

Eras Turu ile 1 milyar dolardan fazla gelir elde eden Swift, ABD ekonomisine de 4,6 milyar dolardan fazla katkı sağladı. 2020'de Joe Biden'ı destekleyen Swift, 2024 ABD seçimlerini de etkileyebilir.

Redfield & Wilton Strategies tarafından geçen ay yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 18'inin Swift tarafından onaylanan bir adaya oy verme ihtimalinin daha yüksek veya önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi.

Redfield & Wilton Strategies tarafından geçen ay yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 18'inin Swift tarafından onaylanan bir adaya oy verme ihtimalinin daha yüksek veya önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi.
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