article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
23 Nisan Perşembe Kargolar Açık mı? 23 Nisan'da Kargolar Çalışıyor mu, Kaça Kadar Açık?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 17:48

23 Nisan, bu sene de büyük bir coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu nedenle kargo göndermek isteyenler ve kargo alacak olanlar '23 nisanda kargolar çalışıyor mu?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Peki 23 Nisanda kargolar çalışıyor mu, açık mı? 23 nisanda kargolar kaça kadar açık?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

23 Nisanda Kargolar Çalışıyor mu?

23 Nisan Perşembe günü resmi tatil olarak kutlanacak ve birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Buna PTT kargo da dahil olacak. 23 Nisan'da PTT'ye kargo teslimi yapılamayacak ve PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak. 

Özel kargo şirketleri 23 Nisan çalışma durumuyla ilgili ise resmi açıklamada bulunmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda pek çok kargo şirketi, 23 Nisan'da kamu kurumları haricinde kalan noktalara dağıtım gerçekleştirmişti. Bu nedenle 23 nisanda özel kargo şirketleri evlere kargo teslimine devam edebilir.

23 Nisanda Kargolar Kaça Kadar Açık?

Bu konuda yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Kargolar, özel kuruluşlar olduğu için kendi çalışma düzenlerini kendileri belirleyebilir. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 23 Nisanda Yurtiçi Kargo, DHL, Sürat Kargo, Aras Kargo ve benzeri özel kargo firmaları tüm gün boyunca çalışmalarına devam edebilir.

Ancak kargo gönderimi yapacaksanız, ilgili şubeden bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın